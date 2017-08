Jussi Niinistö: Suomen linja aseviennissä on yksi Euroopan tiukimmista

Puolustusministeri Jussi Niinistö (uv.) on vastannut kansanedustaja Sirpa Paateron (sd.) sekä kansanedustaja Erkki Tuomiojan (sd.) kirjalliseen kysymykseen puolustusvoimien rynnäkkökiväärien lahjoittamisesta Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle.

Ministeri sanoi vastauksessaan, että lainsäädäntöpohjana luovutuksessa on valtion talousarvioasetus. Sen mukaan irtainta omaisuutta, joka on poistettu käytöstä, saa luovuttaa vastikkeetta, jos luovutusta on pidettävä valtion etujen kannalta perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena.

– Edellytyksenä luovuttamiselle on sisäministeriön alaisen poliisihallituksen hyväksyntä hallussapitolupien ja säilytyksen osalta, Niinistö lisää.

Aseita ei Niinistön vastauksen mukaan luovuteta MPK:n julkisten hallintotehtävien hoitamiseen, kuten Paatero kysymyksessään esittää.

Niinistön mukaan Suomen linja on yksi tiukimmista

Niinistö vastasi eilen myös kansanedustaja Paavo Arhinmäen (vas.) kirjalliseen kysymykseen puolustustarvikeviennistä. Niinistö toteaa, että Jemenin konfliktin johdosta tiettyihin Lähi-idän alueen vientiaikeisiin on viime aikoina suhtauduttu aiempaa pidättyvämmin. Puolustusministerin mukaan maan tilannetta ja sen kehitystä arvioidaan jatkuvasti ja tarkasti. Jemenin tilannetta seuraa YK:n turvallisuusneuvoston asettama Jemenin pakotekomitea.

– Komitea ei ole asettanut vientikieltoja sen enempää Arabiemiraateille, Jemenille kuin Saudi-Arabian johtamalle liittoumallekaan. Tällaista kieltoa ei ole myöskään EU asettanut, Niinistö sanoo antamassaan vastauksessa.

– Valtioneuvoston 10.7.2017 yksimielisesti hyväksymän vientiluvan alaiset laukaisualustat ovat osa lennokkijärjestelmiä, joita käytetään tiedusteluun, aluevalvontaan, meri- ja rajavalvontaan sekä luonnon katastrofien dokumentointiin ja tilannekuvan luomiseen. Lennokkeja ei ole aseistettu.

Niinistön antaman vastauksen mukaan EU:n jäsenvaltiot vievät edelleen puolustusmateriaalia Persianlahden alueelle merkittävässä määrin.

– Eurooppalaisessa vertailussa Suomen linja on yksi tiukimmista. Pohjois-Euroopan maat muodostavat Suomelle merkittävän viitekehyksen vientilupien harkinnassa. Muun muassa Saksa ja Ruotsi ovat jatkaneet tänä vuonna vientilupien myöntämistä alueelle.

Suomi myönsi vuonna 2016 Arabiemiraatteihin kolme pysyvää vientilupaa. Väliaikaisia vientilupia esittely- ja testikäyttöön myönnettiin kahdeksan. Tänä vuonna pysyviä vientilupia on myönnetty viisi. Saudi-Arabiaan ei myönnetty vuonna 2016 yhtään vientilupaa ja tänä vuonna on myönnetty kaksi vientilupaa.