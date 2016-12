Tässä on Verkkouutisten 20-juhlavideo - "poliittisten verkkolehtien ykkönen"

Verkkouutiset on tänä syksynä viettänyt 20-vuotisjuhliaan. Ensimmäisen kerran Verkkouutisia luettiin 6. syyskuuta 1996.

Juhlan kunniaksi valmistettu 13-minuuttinen video on nyt nähtävillä alla.

Videolla haastateltu tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli Verkkouutisten perustamisen aikaan 1996 kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri.

Presidentti sanoo muistavansa sen verran "että uutta ja ihmeellistä". Hän arvelee, että julkaisu ja tuolloinen päätoimittaja Ilkka Ahtokivi olivat aikamoisia edelläkävijöitä.

– Saattoi olla vähän duubioitakin mielessä jo, että mitä touhua tämä nyt oikein onkaan, Niinistö toteaa.

Verkkouutisten ensimmäisiä hittejä olivat poliitikoille tehdyt chatit. Sauli Niinistö myhäilee tykänneensä "sellaisesta välittömästä, vähän vikkelästäkin vuoropuhelusta, jota oli kiva käydä siinä chattaillessa. Voi olla ettei enää onnistuisikaan niin salamannopeaan".

Presidentti toivottaa julkaisulle oikein hyvää jatkoa.

– Vähän sellaisen yleisemmän toivomuksen esittäisin - ei koske pelkästään Verkkouutisia, ehkä ei Verkkouutisia niin kovin paljoakaan. Mutta jotenkin pikku hiljaa alkaa toivoa, että nopeuden sijaan painopistettä olisi enemmän totuudessa. Nämä kaksi asia tuntuvat vähän keskenään kamppailevan, Sauli Niinistö sanoo journalismista.

Videolla on haastateltu myös Sdp:n kansanedustaja Eero Heinäluomaa.

– Verkkouutiset on noussut aika lyhyessä aikaa poliittisten verkkolehtien ykköseksi. Laadukas, hyvä uutisointi, poliittista jengaakaan ei ole kohtuuttoman paljon, että sitä pystyy katsomaan myös ihan journalistisin silmin, Eero Heinäluoma toteaa.

Verkkouutisten päätoimittaja Alberto Claramunt toteaa videolla, että toimituksen pöydän äärellä on aika paljon politiikan tietämystä ja intohimoa seurata sitä.

– Ja sehän se on kaiken lähtökohta, että sinulla on omaan substanssialueeseesi intohimoa. Se kantaa aika pitkälle, vaikka olisi huonojakin vaiheita, se, että on se into tehdä sitä politiikkaa ja ymmärtää ja kertoa siitä kansalaisille; se on kaiken ydin, ja tässä sitä kyllä on.