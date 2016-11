Kokoomuksen Janne Sankelo: Energiaomavaraisuudella potkua talouteen

– Strategia on hyvä jatke hallitusohjelmalle. Uusiutuvan energian osalta tavoitteet ovat kovat, mutta toteutettavissa. Suomessa tehdään tällä hetkellä biotalouteen miljardi-investointeja ja puu tulee ohjautumaan korkeampaan jalostukseen. Tähän palettiin sopii hyvin, että turpeella tasapainotetaan jatkossa tilannetta suomalaisissa voima- ja lämpölaitoksissa, Janne Sankelo sanoi lauantaina Vaasassa.

– Jatkossa on keskityttävä luvituksen sujuvoittamiseen ja Suomen puolustamiseen eurooppalaisessa energiakeskustelussa, hän jatkoi.

Sankelon mukaan energiaomavaraisuuden nosto toimii hyvänä kiikkulautana valtiontalouden näkökulmasta. Kun omavaraisuus paranee, leikkaustarve vähenee.

Strategiaan sisältyvä linjaus kivihiilestä luopumisesta lailla pitää Sankelon mukaan tehdä taiten.

– Kivihiilen käyttö on joka tapauksessa laskemassa 2020-luvulla olemattomaksi. Kylmiä talvia on kuitenkin jatkossakin ja Suomen energian riittävyyttä tullaan koettelemaan. Huoltovarmuudesta on pidettävä kiinni kaikissa olosuhteissa, hän sanoi.