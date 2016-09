Jaana Pelkonen ihmettelee äitiyslain vastustusta

Eduskunta aloitti äitiyslakia koskevan kansalaisaloitteen käsittelyn torstaina. Jaana Pelkosen mukaan äitiyslaki on perusteltu ja huolellisesti valmisteltu esitys.

– Äitiyslaki turvaisi naisparin lapselle kaksi vanhempaa syntymästä lähtien ja edistäisi lapsen oikeusturvaa. Uudistus ei ole keneltäkään pois, mutta sillä olisi valtava vaikutus sille vähemmistölle, jonka elämää, arkea ja ihmisoikeuksia nykyinen lainsäädäntö loukkaa, sanoo Pelkonen.

Hän vaatii, että jokaisen ihmisen tulee olla tasa-arvoinen lain edessä.

– Kansalaisaloite äitiyslaiksi on askel kohti sivistyneempää yhteiskuntaa. Vastaava lainsäädäntö on voimassa kaikissa muissa Pohjoismaissa ja useimmissa Länsi-Euroopan maissa. Suomenkin on korkea aika siirtyä nykypäivään, sanoo Pelkonen.

Pelkosen mukaan äitiyslaki on valmisteltu huolellisesti oikeusministeriössä ja siinä on huomioitu uuden isyyslain sisältö. Lisäksi se on YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukainen.

– Äitiyslain säätämistä tukevat suuret lapsi- ja perhejärjestöt, mukaan lukien Suomen UNICEF, Pelastakaa Lapset, MLL, Väestöliitto ja Lastensuojelun Keskusliitto. On mielenkiintoista, että äitiyslain vastustajat kyseenalaistavat kaikkien näiden järjestöjen osaamisen, hän sanoo.

Pelkosen mukaan kansalaisaloitteen hyväksymiselle ei ole mitään estettä ja sellaisten epätoivoinen keksiminen on jo korkea aika lopettaa.