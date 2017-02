Pitkässä ja harvaan asutussa Suomessa riittäisi argumentteja joukkoliikennettä vastaankin

Autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio kirjoittaa henkilöautoista ja joukkoliikenteestä Verkkouutisten blogissaan. Hänen mielestään liikennepolitiikassa voisi soveltaa presidentti J.K. Paasikiven neuvoa, että maantieteelle emme voi mitään.

– Meille on opetettu, että henkilöautolla liikkuminen on Belsebubista ja joukkoliikenteen käyttäjä lähentelee pyhimystä. Vallitseva hybris on, että teet ympäristöteon ja olet hyvän puolella pahaa vastaan, kun astut joukkoliikenteeseen, Tero Kallio toteaa.

Hänen mukaansa on kuitenkin runsaasti argumentteja kyseenalaistaa tämä vallitseva uskomus.

– Suomi on pitkä ja harvaan asuttu maa. Kaupunkimme ovat pieniä ja kuin haulikolla ammuttuja. Asukastiheys on julkisen liikenteen järjestämiseen pieni.

– Lisää faktoja: 80 prosenttia Suomessa matkustetuista kilometreistä kuljetaan kumipyörillä. Tämä ei ole sattumaa tai poliittisen ohjauksen tulosta, vaan kansantaloudellisesti järkevää. Raiteita ei voi vetää jokaiseen niemeen ja notkelmaan. On paljon junavuoroja, joissa ei ole kuin muutama kulkija.

Kallion mukaan hyvällä täyttöasteella ja ydinvoimalla tuotetulla sähköllä juna on vähäpäästöinen, mutta tilanne muuttuu, kun vaunuja vetää dieselveturi tai sähköä tuotetaan puhtaiden energianlähteiden lisäksi kivihiilellä.

– Linjuriautossa on paljon hyvää, mutta maantieteen vuoksi sen täyttöaste jää ruuhka-aikojen ulkopuolella matalaksi, Kallio huomauttaa.

– Jotkut ovat jo heränneet siihen, ettei hyvän ihmisen titteli irtoa astumalla ulkomailta käytettynä tuotuun nokivasarabussiin. Päästöjen lisäksi ollaan huolissaan kaupunkitilasta. Tällä tarkoitetaan, että henkilöautot aiheuttavat muunkinlaista haittaa – vaikkapa ruuhkia ja melusaastetta.

Myös superkalliista rautapyöristä on Tero Kallion mukaan hullaannuttu.

– Tampereella ”kaupunki ei ole kaupunki ilman ratikkaa” ja Turussakin 70 prosenttia kaupunkilaisista kannattaa lähes puolen miljardin euron investointia. Onhan ratikka mukava, mutta saanko ehdottaa vaihtoehtoa: BRT – Bus Rapid Transit on kuin kumipyörillä kulkeva ratikka, joka kulkee omalla ajourallaan ja toimii myös sähköllä. Ja mikä parasta, vain puolella ratikan hinnasta.

– Myös yhteiskäyttöautoille on ladattu valtava odotusarvo. Tulevaisuudentutkijat hahmottelevat, ettei kukaan pian halua omistaa autoa. Siihen en usko. Omassa käytössä oleva auto kun antaa vapauden tulla ja mennä kellonajasta tai ruuhkatilanteesta riippumatta.

Autotuojien toimitusjohtaja sanoo vastustavansa annetun totuuden pureksimatta nielemistä.

– Vastustan sitä, että yhtä liikennemuotoa tarjotaan yleisratkaisuna kaikkiin liikennejärjestelmän ongelmiin.