Kokoomuksen Jukka Kopra Ylellä moottoripyöräverosta: Tuotto negatiivinen jo ennen säätämistä

– Ei tästä esityksestä kukaan tykkää ja toivon, että hallitus voisi vielä harkita asiaa, Jukka Kopra sanoo Ylen uutisille.

Veron tuotto on jäämässä huomattavasti vähäisemmäksi kuin on laskettu, koska moottoripyöriä on poistettu rekisteristä ennätysmäärä. Viime vuonna rekisteristä poistettiin 100 000 moottoripyörää, kun edellisvuonna niitä poistettiin vain 6000.

Kopran mukaan tämän lisäksi tulee vielä vakuutusmaksujen vähentyminen, joka sekin alentaa valtion tuloja.

– Tässä uhkaa käydä niin, että tämän kaavaillun veron tuotto on kymmeniä miljoonia euroja negatiivinen jo ennen kuin veroa on edes otettu käyttöön, Kopra arvelee.