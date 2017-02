Kokoomuksen Jukka Kopra puolustusselonteosta: Ylenpalttinen sinisilmäisyys on mennyttä

– Puolustusselonteon tärkeä viesti on, että maailma ja uhkakuva on muuttunut ja Suomella on kyky sekä tahto varautua tähän. Tärkeitä varautumiskeinoja ovat materiaalihankintojen määrärahojen asteittainen nostaminen, nopea reagointikyky uudentyyppisiin uhkiin, valmiuden parantaminen, kansainvälinen puolustusyhteistyö sekä strategiset hankinnat, Jukka Kopra toteaa.

Hänen mukaansa selonteon linjaukset vahvistavat entisestään kuvaa Suomesta puolustuksestaan huolehtivana maana ja luotettavana kumppanina. Puolustusbudjetit kasvavat nyt laajasti Euroopassa.

– Meri- ja ilmavoimien suuret hankinnat ovat valtava satsaus. Ne ovat kuitenkin välttämättömiä puolustuskyvyn ja nopean vaikutuskyvyn kannalta. Tässä maailmantilanteessa on turvallisuus viimeinen asia, josta voidaan tinkiä. Ylenpalttinen sinisilmäisyys on mennyttä ja asiasta näyttää vallitsevan yhteisymmärrys puolueiden välillä, Kopra toteaa.

Hän korostaa myös selonteon linjauksia tiivistyvästä läntisestä puolustusyhteistyöstä.

– Nato, Ruotsi ja Yhdysvallat ovat Suomen tärkeimmät kumppanit, mutta rinnalle tulee jatkuvasti myös uusia kahdenvälisiä sopimuksia.

Kopran mukaan tämä on Suomelle äärimmäisen tärkeää.

– EU:n jäsenenä Suomi ei ole puolueeton eikä voisi jäädä ulkopuolelle Euroopan alueen kriisissä. Tämä sanotaan selkeästi sekä puolustuspoliittisessa että ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa, hän perustelee.