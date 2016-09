JHL:n mukaan ansiosidonnaisen heikennys ei lisää työllisyyttä

Vuoden 2017 alusta tulee voimaan laki, jolla leikataan ansiosidonnaisen kestoa jo muutenkin merkittävästi sadalla päivällä.

– Hallituksen on nyt saatava aikaan lupaamiaan työpaikkoja esimerkiksi kilpailukykysopimuksessa työntekijöille tehtyjen ansiotasoleikkausten vastineeksi. Nyt jos koskaan hallituksen on saatava yhteisiin talkoisiin mukaan omistajat. Heille on annettava velvoite luoda työpaikkoja ja työllistää. Muutoin työttömien aseman kurjistuminen on noidankehässä, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine (sd.) toteaa.

- Kilpailukykysopimuksessa hallitus lupasi, että ainakin 35 000 uutta työpaikkaa syntyy. Tätä me odotamme kovasti. Julkisen sektorin työntekijöiden ostovoima on miinusmerkkinen ensi vuonna. Ostovoimaa pitää olla myös työttömillä, Niemi-Laine sanoo.

Hallitus on tarjonnut työllisyyssopimusta, jonka tarkoitus on parantaa työllisyyttä. On hämmästyttävää, miksi tällainen paketti pitäisi luoda, kun kiky on tulossa voimaan ensi vuoden alusta.

Niemi-Laineen mielestä työllisyyspaketti näyttää kilpailukykysopimus kakkoselta, vaikka ykkönenkään ei ole vielä voimassa.

– Hallituksen läpinäkyvänä tavoitteena on romuttaa ammattiyhdistysliikkeen asema yhteiskunnassa ja käydä pienipalkkaisten ja naisvaltaisten alojen kukkarolla. Yrittääkö hallitus tehdä Suomeen matalapalkkatyöntekijöitä Nalle Wahlroosin unelman mukaisesti, Niemi-Laine kysyy.

– Tämä on selkeästi kurjistamista ja pakottamista. JHL ei suostu taipumaan sosiaaliturvan heikentämiseen työllisyyspaketin varjolla, Niemi-Laine paaluttaa.

Niemi-Laine toteaa kilpailukykysopimusta tehdessään monen muun liittojohtajan tavoin luottavansa Juha Sipilän (kesk.) hallituksen lupaukseen kuntatalouden tasapainosta ja aikovansa punnita toimenpiteitä, mikäli lupaus ei pidä.

– Hallitus antoi keväällä kiky-neuvotteluissa lupauksen, että kuntien talouteen ei tule lisää leikkauksia. On kuitenkin ikävää huomata, miten kunnissa juuri laadittavan ensi vuoden budjetin tiimoilta kikyä käytetään syynä leikata palveluja, hän sanoo.