JHL: Valinnanvapausmalli uhkaa viedä tukipalvelut kauas ydinpalveluista

JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksosen mielestä hallituksen sotkuinen ehdotus valinnanvapauslaiksi on hylättävä.

– Lakipaketin hyväksyminen pika-aikataulussa ei saa tarkoittaa sitä, että yritykset pääsevät käärimään voitot ja kansalaiset jäävät ihmettelevät mistä saavat palvelunsa ja minkä laatuisina, Asara-Laaksonen toteaa tiedotteessaan

Hän muistuttaa, että valinnanvapausmallia on kritisoitu kalleudesta ja palveluverkoston pirstaloitumisesta ja asiantuntija-arvioissa on esitetty huoli valvonnan ja sääntelyn tarpeesta.

Laaja valinnanvapausmalli uhkaa Asara-Laaksosen mukaan viedä tukipalvelut kauas ydinpalveluista. Kunnille ja maakunnille pitää hänen mielestään määrittää selkeästi keinot, joilla yhteistyö tukipalveluissa mahdollistuu.

– On tunnustettava, että tukipalveluja tuottava ammattilaisten joukko on tärkeä osa hyvää palvelua, tämä on tehtävä näkyväksi osana uudistusta. Esimerkiksi laitoshuoltajien, lähihoitajien, sairaanhoitajien ja lääkärien katkeamaton palveluketju on toimiva esimerkki hyvästä hoivasta. Tukipalveluhenkilöstöä ei saa tiputtaa luonnollisesta osasta työyhteisöä, Asara-Laaksonen painottaa.