Harri Jaskari: Antti Rinteelle yhtiöittäminen on kapitalismia ja riistovaltaa

– Ilmeisesti Rinteelle sana yhtiöittäminen merkitsee ainoastaan kapitalismia, riistovaltaa, voittojen kotiuttamista ulkomaille ja ihmisten hylkäämistä. Rinteen ansiosta muutosta vastustavien päätehtäväksi tulee muutoksen hidastaminen, kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan.

Hän viittaa SDP:n puheenjohtajan, kansanedustaja Antti Rinteen Lännen Medialle antamaan haastatteluun. Siinä Rinne totesi, että SDP kajoaisi sote-uudistukseen, mikäli se nousisi ensi vaaleissa hallitukseen. Rinteen mukaan muun muassa pakkoyhtiöittäminen ja laaja valinnanvapaus peruttaisiin.

Jaskari luonnehtii lausuntoja uutispommiksi. Hänen mukaansa ne johtavat myös siihen, etteivät esimerkiksi yritykset tai kolmas sektori uskalla investoida tulevaisuuteen, koska kaikki saattaa olla kolmen vuoden päästä toisin kuin nyt.

Kansanedustajan mielestä Suomi on matkalla mielikuvapolitiikkaan, jossa väitteitä ei tarvitse perustella.

– Yksi pahimmista nykysuomen kirosanoista on yhtiöittäminen, hän päivittelee.

Jaskarin mukaan yhtiöittäminen voisi tuoda paljon hyvää veronmaksajille ja koko yhteiskunnalle.

– Kaikki tietävät sen, että Suomi velkaantuu, yhteiskunnan pyörittäminen on liian kallista ja veroaste on hirvittävän korkea. Nykymeno ei voi jatkua. Työttömyys on aivan liian korkealla tasolla ja esimerkiksi työvoimapalveluihin ollaan tyytymättömiä. Merkittävä osa suomalaisten verorahoista menee hyvinvointipalveluihin ja silti ihmiset ovat tyytymättömiä. Uskon, että moni suomalainen haluaa nähdä nykyistä tarkemmin, kuinka tehokkaasti verorahat käytetään yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin, hän kirjoittaa.

Tehokkuutta ei Jaskarin mukaan kuitenkaan pysty arvioimaan, mikäli palvelutuotanto on monopolistinen.