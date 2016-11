Liisa Jaakonsaaren mielestä Euroopan johtajien on syytä tukea Naton vahvistumista

Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd.) sanoo tiedotteessaan Euroopan unionin yhtenäisyyden olevan nyt äärimmäisen tärkeää, kun USA:n vaalien jälkeen purjehditaan tuntemattomilla vesillä. Edessä on hänen mukaansa monessa suhteessa vaarallinen aika, jos jäsenmaat alkavat vetää eri suuntaan.

– Jos Venäjän ja USA:n välit huononevat, Eurooppa joutuu hankalaan väliin. Jos Vladimir Putin ja Donald Trump löytävät toisensa, edessä on epävarmuuden aika. Euroopassa on sekä sisäisiä että ulkoisia uhkia, Jaakonsaari arvioi.

Ihmiskunnan kohtalonkysymys on hänen mukaansa päästä irti kiihtyvästä asevarustelusta.

– Euroopan unioni on edelleen rauhanprojekti, jonka ydin on diplomatia ja dialogi sekä kriisinhallinta. EU:n voima on pehmeä valta, Jaakonsaari sanoo.

Sotilasliitto Nato on Jaakonsaaren mukaan tärkeä Euroopan puolustuksen kulmakivi. USA:n presidentinvaalien jälkeen USA:n ja Naton tulevaisuus arvioidaan uudelleen, ja Jaakonsaaren mielestä eurooppalaisten johtajien on syytä tukea Naton vahvistumista.

– On selvää, että eurooppalaista puolustusyhteistyötä on tiivistettävä ja standardeja hiottava yhteen, mutta puheet Euroopan armeijasta johtavat harhaan, Jaakonsaari sanoo.