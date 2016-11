Enemmistö itävaltalaisista haluaa pysyä EU:ssa – "Öxit" ei toteudu

Enemmistö itävaltalaista haluaa maansa pysyvän jäsenenä EU:ssa. Jos kansanäänestys jäsenyydestä järjestettäisiin nyt, 61 prosenttia itävaltalaisista äänestäisi eroa vastaan, kertoo tuore Sora-tutkimuslaitoksen tekemän selvitys. Asiasta uutisoivat muun muassa Euractiv ja Salzburger Nachrichten.

Britannia on päättänyt erota EU:sta, minkä on arvioitu lisäävän haluja irtaantumiseen myös Manner-Euroopassa. Itävaltaa on pidetty yhtenä potentiaalisena lähtijänä ja siten "Öxitin" (Österreich ja exit) toteuttajana.

Kiintoisa yksityiskohta selvityksessä on, että itävaltalaisnuoret vastustavat EU:ta selvästi enemmän kuin esimerkiksi saksalaisnuoret. Nuorista vastaajista 28 prosenttia äänestäisi EU-eron puolesta. Saksassa vastaava luku on vain 11 prosenttia.

Itävallan kauppakamarin puheenjohtaja Christoph Leitl sanoo, että tulosta ei pidä lakaista maton alle, mutta että nuorille pitää jakaa enemmän tietoja eron vaikutuksista.

Kauppakamarin mukaan Itävallasta katoaisi 150 000 työpaikkaa, jos Öxit toteutuisi. Lisäksi jäsenmaksut EU:hun ovat olleet vain 0,4 prosenttia bruttokansantuotteesta, mutta pitkällä aikavälillä jäsenyys on kasvattanut Itävallan taloutta 7 prosenttia.

Itävalta liittyi EU:hun samaan aikaan kuin Suomi eli vuonna 1995. Molemmat kuuluvat rahaliitto euroon.