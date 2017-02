Insinööriliitto vaatii sopimaan keskusjärjestöasiat ennen työehtosopimusneuvotteluja

– Elinkeinoelämän keskusliiton päätös luopua niin sanotuista keskusjärjestösopimuksista ei ainakaan helpota syksyn työmarkkinakierrosta. Niiden sisältämät asiat on syytä sopia nopeasti pois alta kevään aikana, Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n irtisanomia keskusjärjestösopimuksia on kaikkiaan noin kaksikymmentä. Osa niiden sisältämistä asioista on neuvoteltava ja kirjattava työehtosopimuksiin niiltä osin, kun työehtosopimuksissa on viittauksia kyseisiin keskusjärjestösopimuksiin.

– Tilanne tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden testata työnantajapuolen halukkuutta sopia asioista, mitä he ovat pitkin matkaa moneen kertaan korostaneet. Samalla voimme päivittää ja parantaa keskusjärjestösopimusten sisältöä, Salo toteaa.

Hän muistuttaa, että sopimusten irtisanominen vaikuttaa etenkin työehtosopimuksettomilla aloilla työskenteleviin Insinööriliiton jäseniin. Keskusjärjestösopimusten irtisanomisen jälkeen he eivät ole enää minkään työmarkkinasopimuksen piirissä.

– Sopimuksettomille aloille tavoitellaan työehtosopimuksia, mutta niiden toistaiseksi puuttuessa näille aloille on syytä saada vähintäänkin jonkinlaiset perussopimukset, joihin kirjattaisiin keskusjärjestösopimuksissa sovitut asiat, Salo sanoo.