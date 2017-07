Lauri Ihalainen: Työttömyyden alas painaminen on iso kansallinen haaste

Kansanedustaja Lauri Ihalaisen (sd.) mukaan sata vuotta täyttävä Suomi on nostettu köyhästä ja takapajuisesta maasta historiallisesti katsottuna varsin lyhyessä ajanjaksossa suuresta eriarvoisuudesta tasa-arvoa tavoittelevaksi yhteiskunnaksi.

– Globalisaatio on Suomelle viennistä paljolti riippuvaisen maana voittopuolisesti mahdollisuuksia tarjoava asia, hän sanoo tiedotteessaan.

Ihalaisen mukaan selviytyminen ongelmista huolimatta yhdeksi maailman tasa-arvoisimmista yhteiskunnista on edellyttänyt neljää tukevaa kivijalkaa: arvopohjaista, tasa-arvoa tukevaa yhteiskuntapolitiikkaa, luottamuspääomaa kaikissa kansakuntaa koskevissa asioissa, yhteistyötä sekä sivistykseen ja koulutukseen panostamista.

– Monimutkaisessa ja kovenevan kilpailun maailmassa Suomi voi pärjätä, jos näitä menestyksen kivijalkoja edelleen vahvistetaan. Meidän tulisi tietoisesti itsekkyyden ja yltiöpäisen yksilöllisyyden korostamisen sijaan rakentaa yhteisöllisyyttä ja välittämisen kulttuuria.

Ihalainen pitää riskinä, että luottamukseen ja yhteistyöhön pohjaava ajattelu ei saa tässä ajassa riittävästi kannatusta. Hänen mukaansa tämä näkyy esimerkiksi siinä, että hallituksen ja opposition kesken on riittämättömästi parlamentaarista, yhteistä valmistelutyötä isoissa, yli vaalikausien kantavissa yhteiskunnallisissa asioissa, kuten sote- ja maakuntauudistuksissa.

– Moni asia on rikki, esimerkiksi työmarkkinoilla halutaan irti palkansaajille turvaa tuovista sopimuksista ja talous- ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittaminen ja yhteistyökoordinaatio katsotaan tarpeettomaksi.

Ihalainen kertoo, ettei hän kaipaa vaihtoehdottomuutta politiikkaan tai työmarkkinoille, mutta yhteistyö ja luottamus tulisi palauttaa Suomen selviytymisen kannalta isojen asioiden hoitamiseen.

– Seuraava testipaikka on hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen syksyn neuvotteluissa, joissa yhteistyötä pitäisi tehdä uudella tavalla. Kansallinen iso haaste on ehdottomasti työttömyyden, erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden, alas painaminen, sillä työttömyys on yhteiskunnan suurin eriarvoistaja.