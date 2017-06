Hyvinvointialan Liitto: Nyt on tärkeää turvata reilu kilpailu muilla kuin yhtiöittämisen keinoin

Hyvinvointialan liitto muistuttaa, että sen keskeinen vaatimus sote-uudistuksessa on ollut saada tasapuoliset kilpailuedellytykset yksityiselle ja julkiselle hyvinvointipalveluiden elinkeinotoiminnalle.

– Kilpailusta on hyötyä vain, jos se on reilua. Keino päästä mahdollisimman lähelle kilpailuneutraliteettia on asettaa julkisen ja yksityisen tuottajan toimintaympäristö samanlaiseksi, toteaa Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Perustuslakivaliokunnan mukaan julkisten sote-palveluiden yhtiöittäminen on perustuslain vastainen. Valiokunnan mukaan valinnanvapauden laajentamisessa ei sinänsä ole huomautettavaa. Hyvinvointialan liiton mielestä nyt on ratkaisevan tärkeää turvata reilu kilpailu muilla kuin yhtiöittämisen keinoin.

− Lakiin mahdollisesti kirjattavat kirjanpidon eriyttäminen ja kustannusten raportointi olisivat kannatettavia. Ne eivät kuitenkaan takaa ilman riittäviä sanktioita tavoiteltua lopputulosta. Toiminnan rahoituksen, palveluille asetettavien vaatimusten, julkisuuskäytäntöjen ja verokohtelun on oltava samat sekä julkiselle että yksityiselle toiminnalle, Rajakangas vaatii.

Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset.