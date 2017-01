PS:n Laura Huhtasaari: Onko Suomen etu kenkkuilla Yhdysvalloille?

Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari kirjoittaa Uuden Suomen blogissa, että USA:n presidentti Donald Trump on kunnioitettava esimerkki muille, kun hän pitää vaalilupauksistaan kiinni.

Huhtasaaren mukaan Trump-viha alkaa olla jo koomista ja pelottavaa.

– Vaalit on käyty ja nyt pitää lähteä näistä lähtökohdista. Kaikki tietävät, että Hitleriin vertaaminen on yksi isoimpia loukkauksia. Suomen poliitikkoja oli mukana marssilla, jossa Trumpia verrattiin Hitleriin. Onko todellakin Suomen etu kenkkuilla Yhdysvalloille? Ei muiden maiden johtajia tarvitse rakastaa, kyse on diplomatiasta, Huhtasaari sanoo.

Hänen mukaansa Suomi on saanut maailmalla käydystä taloussodasta ja Venäjä-pakotteista pahasti takkiin.

– Toivottavasti Trump purkaa Yhdysvaltojen Venäjä-pakotteet. Hietalahden telakka on nykyisin venäläisomistuksessa. Arctech Helsinki Shipyardin omistajista venäläinen United Shipbuilding Corporation on Yhdysvaltain pakotelistalla. Jos olet pakotelistalla, et ole mukana kilpailussa.

Huhtasaaren mielestä kansanedustajilla on vastuu pitää diplomaattisia suhteita yllä.

– Diplomatialla ei tavoitella sitä, että miten onnistuisi loukkaamaan toista mahdollisimman hyvin, hän sanoo.