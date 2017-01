HS-gallup: Jussi Halla-ahon kannatus perussuomalaisten keskuudessa vankka, puolueen ulkopuolella matala

Helsingin Sanomat on julkaissut lauantaina gallupin, jossa tutkittiin, kuka olisi suomalaisten suosikki perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Toistaiseksi kukaan ei ole asettunut haastamaan istuvaa puheenjohtajaa Timo Soinia, mutta europarlamentaarikko Jussi Halla-aho on osoittanut kiinnostuksensa. Eilen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho ilmoitti myös olevansa paikasta kiinnostunut, mutta ei aio haastaa Soinia, mikäli tämä lähtee ehdolle.

Kaksi muuta gallupissa esiintynyttä nimeä ovat puolustusministeri Jussi Niinistö ja puhemies Maria Lohela.

Gallupin mukaan Soini päihittäisi kaikki mahdolliset haastajansa. Hänen jälkeensä seuraavaksi suosituin on Jussi Niinistö. Vähiten kannatusta koko vastaajajoukon mukaan saisi Halla-aho.

Kun tarkastellaan kyselyyn vastanneita perussuomalaisten kannattajia, nousee Halla-aho lähes tasoihin Soinin kanssa. Gallupin virhemarginaalin huomautetaan kuitenkin olevan tässä joukossa iso, 11,8 prosenttia.

Helsingin Sanomien artikkelissa haastateltujen politiikan tutkijoiden mukaan tulos vahvistaa käsitystä siitä, että Halla-ahon mahdollisuudet puheenjohtajavaalissa olisivat hyvät. Epäsuhta syntyy siitä, että Halla-ahon suosio puolueen ulkopuolisten jäsenten keskuudessa on huomattavasti matalampi.

Helsingin Sanomille antamansa haastattelun mukaan Timo Soini ei ole vielä päättänyt, hakeeko jatkokautta. Soini on johtanut puoluetta 20 vuotta. Hän pohtii haastattelussa sitä, aiheutuisiko hänen lähtemisestään kriisejä hallitustyöskentelylle.

– Jos jatkan, niin hallituskumppaneiden kannalta ennakoitavuus on parempi. He tietävät, että Soini on joskus änkyrä ja joskus ei. Suomen satavuotisjuhlavuonna ei pidä tulla poliittista kriisiä, hän toteaa haastattelussa.