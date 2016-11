HS: Demarivaikuttaja soten valinnanvapauden lobbariksi

Kyseessä on uusi työnantajaliitto, jonka jäseninä ovat sosiaali- ja terveysalan yritykset ja järjestöt. Yksityisistä terveyspalveluyrityksistä mukana ovat esimerkiksi Attendo, Diacor, Mehiläinen, Pihlajalinna ja Terveystalo.

Uuden liiton keskeinen tavoite on edistää valinnanvapautta sote-uudistuksessa. Se pyrkii lobbaamaan sitä, että yksityiset sosiaali- ja terveysalan yritykset pääsevät vapaasti kilpailemaan julkisen sektorin kanssa.

Ulla-Maija Rajakankaan puolue SDP vastustaa tätä. Rajakangas kuitenkin sanoo HS:lle kannattavansa sitä, että julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveysalan toimijat pääsevät kilpailemaan samalta viivalta.

Rajakangas on ollut SDP:n jäsen jo 35 vuotta. Sen lisäksi hän on ollut demareiden keskeinen taustavaikuttaja sote-asioissa. Hän oli edellisessä hallituksessa vuosina 2013–15 peruspalveluministeri Susanna Huovisen (sd.) valtiosihteerinä. Aiemmin Rajakangas on toiminut muun muassa pääministeri Paavo Lipposen (sd.) erityisavustajana

Rajakangas kertoo, että hänellä eriävästä sote-kannasta huolimatta hyvät välit Sdp:n johtoon.

– Ei tämä ole minulle ideologinen kysymys, hän sanoo.

Sosiaalialan Työnantajat ja Terveyspalvelualan Liitto perustivat Hyvinvointialan liiton viime kesänä. Uusi liitto aloittaa toimintansa virallisesti vuoden 2017 alusta. Se on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen.