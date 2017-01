Sisäministeri Paula Risikko epäilee HS:ssa autojen pakollisia valvontalaitteita

Paula Risikko pitää toistaiseksi ennenaikaisena ryhtyä arvioimaan Anne Bernerin tulossa olevaa esitystä uudesta maanteiden väyläyhtiöstä. Viestintä- ja liikenneministeri valmistelee hanketta siirtää Suomen maantiet väyläyhtiöön, joka myisi ajo-oikeutta eteenpäin erilaisille operaattoreille.

Autoihin on muun muassa harkittu sijoitettavaksi pakolliset valvontalaitteet, jotka kertoisivat missä ajoneuvot liikkuvat ja joihin maksut perustuisivat.

Risikko sanoi, että hanke on kokoomukselle tärkeä ja sitä seurataan tarkkaan.

– Kun olin itse liikenneministerinä, selvitimme erilaisia vaihtoehtoja hankkia rahoitusta tiestön ylläpitoon. Malleja oli ja on useita. Nyt on käsittääkseni valmisteilla vain yksi malli, ja se on mielestäni puute. Pitää ottaa käsittelyyn useita malleja, hän sanoo Helsingin Sanomille.

Jos autoihin asennetaan paikannuslaitteet ajoa seuramaan, olisi esimerkiksi ratkaistava, pitäisikö tiedot autojen liikkeistä luovuttaa poliisille ja millä ehdoin.

Risikko suhtautuu lähtökohtaisesti epäillen valvontalaitteiden pakollisiin asennuksiin.

– Yksityisyyden suojan takaaminen on minulle henkilökohtaisesti tärkeää, hän sanoo.