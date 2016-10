HS-Gallup: Vasemmistoliiton ja vihreiden alamäki jatkuu

Helsingin Sanomien teettämässä eduskuntavaalikannatusta mittaavassa mielipidemittauksessa 1,1 prosenttiyksikköä kannatustaan 21,3 prosenttiin nostanut Sdp nousi ohi edellisen mittauksen kärkipaikkaa pitäneen keskustan, jonka kannatus pysyi ennallaan 20,9 prosentissa. Kolmantena oli kokoomus 17,7 prosentin kannatuksella.

Sdp näyttää vieneen kannatusta lähinnä niin ikään eduskunnassa oppositiossa olevilta vihreiltä ja vasemmistoliitolta, joiden molempien kannatus laski nyt vajaan prosenttiyksikön verran.

Vihreiden kannatus on nyt 11,8 prosenttia ja alamäkeä on tullut jo neljässä peräkkäisessä mittauksessa kesän 13,6 prosentin huippulukemista. Vasemmistoliiton 7,9 prosentin kannatus on jo alempi, kuin ennen Li Andersonin kesällä tapahtunutta valintaa puheenjohtajaksi.

Perussuomalaisten kannatus nousi lievästi 9,7 prosenttiin. Rkp:tä kannatti mittauksessa 4,7 prosenttia ja kristillisdemokraatteja 3,5 prosenttia.

Epävarmojen äänestäjien osuus nousi edellisestä mittauksesta kolme prosenttiyksikköä ja on nyt 41 prosenttia. Haastattelututkimuksen toteutti TNS Gallup, joka haastatteli sitä varten syys- ja lokakuussa 2278 ihmistä. Virhemarginaali on noin kaksi prosenttia suurimpien puolueiden osalta.