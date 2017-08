HS-Gallup: Kokoomus on edelleen suosituin

Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta äänestäisi 20,7 prosenttia suomalaisista.

Toiseksi suurin puolue olisi vihreät, jota nyt äänestäisi 17,5 prosenttia suomalaisista. Vihreiden kannatus oli toukokuun HS-gallupissa 14,3 prosenttia.

Keskustan ja Sdp:n kannatus on tasoissa 17,3 prosentissa. Keskusta on hieman parantanut edellisestä gallupista, mutta Sdp on tullut pari prosenttiyksikköä alaspäin.

Niistä, jotka äänestivät kuntavaaleissa Sdp:tä, 12 prosenttia äänestäisi HS.n mukaan nyt vihreitä. Vasemmistoliiton kuntavaalikannattajista vihreitä äänestäisi 15 prosenttia.

Kantar TNS:n 17.–18. elokuuta toteuttamassa gallupissa kysyttiin yli 2­600 ihmisen mielipidettä. Virhemarginaali on suurimmilla puolueilla noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.