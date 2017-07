Anna-Maja Henriksson: Näkeekö hallitus Pohjoismaiden mahdollisuudet?

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kysyy, missä ovat hallituksen konkreettiset toimet vahvemman pohjoismaisen yhteistyön puolesta.

– Meille Pohjoismaissa on luonnollista turvata demokratia ja oikeusvaltioperiaate sekä kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia. Siksi meillä on yhteinen tehtävä puolustaa näitä perusteita jokapäiväisessä poliittisessa työssä, eikä ainoastaan juhlapuheissa. Mikä on hallituksen visio Pohjoismaista ja miten Suomen rooli koetaan? Tämä olisi tärkeää kansalaisten saada tietää, Anna-Maja Henriksson sanoo.

Henrikssonin mukaan RKP on aina painottanut läheisen pohjoismaisen yhteistyön tärkeyttä ja hän itse on Pohjoismaiden neuvostossa työskennellyt yhteistyön syventämisen puolesta, viimeksi käynnistämällä yhteisen sähköisen tunnistautumisen käyttöönoton.

Henrikssonin tiedotteen mukaan myös pohjoismainen puolustusyhteistyö on lähtenyt RKP:n aloitteesta.

– Itämeren alueen yhä kireämpi turvallisuustilanne tarkoittaa, että pohjoismaisen eteenkin Suomen ja Ruotsin välisen puolustusyhteistyön tehostaminen on ajankohtaista. Pohjoismailla on tässä pelkästään voitettavaa, ja nyt on aika ottaa seuraava askel.

– Jotta kansalaisten ja eri Pohjoismaiden välinen luottamus jatkossakin olisi vahvaa, on yhteiskunnallisten rakenteiden oltava sujuvia ja niiden on tuettava ihmisten, organisaatioiden, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyötä. Luottamus on keskeistä puolustusyhteistyölle ja meillä poliitikoilla on vastuu rakenteiden mahdollisuuksista esteiden sijaan.