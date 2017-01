Tehtaalta ulosmarssijat: Työnantajan asenne saneleva ja osin törkeä, paluuseen voi mennä pitkäänkin

LED-tuotteita valmistava Hella Lighting Finlandin Salon tehtaan työntekijät ja toimihenkilöt poistuivat keskiviikkoaamuna työpaikaltaan. Ulosmarssi on protesti yhtiön henkilöstöpolitiikkaa vastaan. Ulosmarssiin osallistuu noin 150 henkilöä, joista pääosa kuuluu Teollisuusalojen ammattiliittoon TEAMiin ja osa ammattiliitto Prohon.

Hellan Salon tehtaalla käytiin viime syksynä hankala yt-menettely, joka päättyi marraskuussa. Neuvottelujen lopputuloksena Hellan tuotanto Salon tehtaalla loppuu vaiheittain vuoden 2018 loppuun mennessä. Tuotanto siirretään Romaniaan. Tämä tarkoittaa, että 165 työpaikkaa menetetään.

Saloon jää tuotekehitys ja osa myynnistä. Tehdas ajetaan alas useammassa vaiheessa, siten että tuotanto loppuu syksyllä 2018. Ensimmäiset irtisanomiset tulevat loppukesästä 2017.

Pääluottamusmies Anne Hakamäen mukaan henkilöstön ja yhtiön johdon suhteet ovat kärjistyneet viime syksystä lähtien.

– Yt:n jälkeen on käyty neuvotteluja erityisjärjestelyistä, jotta tuotanto toimisi järkevästi sen ajan kuin tuotanto ylipäätään jatkuu. Työmotivaatio on nollassa. Olisi työantajankin etu säilyttää työmotivaatio. Siksi olemme pyrkineet yt:n jälkeen vielä neuvottelemaan edes jollain tavalla kohtuullisen sitoutumispalkkion. Neuvottelut ovat olleet tuloksettomia ja työnantajan asenne on ollut saneleva ja osin törkeä, sanoo Hakamäki.

Ulosmarssin kestosta Hakamäki ei osaa esittää arviota.

– Henkilöstön tunnelmat ovat niin synkät, että tässä voi mennä pitkäänkin, hän sanoo.