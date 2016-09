"Ruotsin luulisi olevan varoitus feministisestä turvallisuuspolitiikasta"

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kirjoittaa blogissaan vihreiden puoluevaltuuskunnan hyväksymästä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjapaperista. Hän toteaa asiakirjassa linjattavan, että vihreät haluavat Suomeen ”feminististä turvallisuuspolitiikkaa”.

– Vihreät haluavat myös tehdä asepalveluksesta täysin vapaaehtoista ja vihreiden mukaan 'vain yhdelle sukupuolelle pakollinen asevelvollisuus on paitsi ihmisoikeuksien vastainen, myös identiteettiä muokkaava käytäntö, joka sukupuolittaa yhteiskuntaamme entisestään'.

– Vihreiden tavoite on huolestuttava kun olemme nähneet mihin Ruotsin tilanne on ajautunut sen jälkeen kun maa luopui asevelvollisuudesta. Ruotsissa ollaan nyt herätty tilanteeseen ja esille yhä useampien puheenvuoroissa on noussut asevelvollisuuden palauttaminen. Itse uskon, että Ruotsi palaa valikoivaan asevelvollisuuteen nopeallakin aikataululla, Heinonen toteaa.

Hänen mukaansa linjaus luopua sotilaallisesta liittoutumattomuudesta on mielenkiintoinen.

– Yleisestä ja yhtenäisestä asevelvollisuudesta luopuminen toki tätä vaatisikin, mutta siinä tilanteessa eivät Ruotsin ja Suomen välinen ”yhteiset turvatakuut sisältävä puolustusyhteistyösopimus” todellakaan riittäisi.

Timo Heinosen mukaan vihreiden puolustuspolitiikka on hyvin kaukana kaikista muista suomalaisista puolueista.

– Mutta on hyvä, että puolueissa on eroja ja vaaleissa päästää kertomaan halutaanko jatkossakin koko maata puolustaa ja huolehtia uskottavasta maanpuolustuksesta.

Heinonen huomauttaa puheenjohtaja Ville Niinistön kertoneen HS:ssa "omaan vaatimattomaan tyylinsä, että vihreät on myös Suomen johtava ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan puolue. Tosin ihmettelin, että Ville Niinistö mainitsi itse itsensä vasta kolmantena toteamalla, että 'meillähän (vihreillä) on alan johtavia ajattelijoita, kuten Pekka Haavisto, Heidi Hautala ja minä'".