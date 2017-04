Europarlamentaarikko Turkin vaalituloksesta: Diktatuuri tarvitsee entistä tiukempaa poliisivaltiota

Europarlamentaarikko Heidi Hautalan (vihr.) mukaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan tulee varmasti käyttämään täysimääräisesti valtaoikeuksia, jotka sunnuntaisen kansanäänestyksen tulos hänelle toivat.

"Kun melkein puolet äänesti tällaista diktatuuria vastaan, tarvitaan entistä tiukempaa poliisivaltiota", Hautala kirjoittaa Facebookissa.

Hänen mukaansa parlamentin oppositiopuolueet ovat vielä vaatineet vallankaappauksesta riippumatonta selvitystä, mutta uuden perustuslain myötä yksikään instituutio ei pysty kyseenalaistamaan presidentin valtaa.

EU:n on Hautalan mielestä pakko katkaista jäsenyysneuvottelut Turkin kanssa uskottavuussyistä.

"Niiden rinnalla on viime aikoina suunniteltu tulliliiton saattamista nykyaikaan. Tämä olisi erittäin tärkeää Turkin taloudelle, joka on alamaissa. Liike-elämälle vaalitulos onkin myrkkyä. Ehkä on pieni mahdollisuus, että lupaus tulliliiton modernisoimisesta saisi Turkin liikahtamaan edes piirun verran kohti demokratiaa. Siis hyvin pieni mahdollisuus."

"On kaikesta huolimatta tärkeää vaalia yhteyksiä Turkkiin ja erityisesti puolustaa niitä tuhansia, jotka eivät vieläkään tiedä, miten heidät liitettiin vallankaappaukseen ja pidätettiin", Hautala sanoo.