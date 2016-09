Hallitus ei näe turvallisuusuhkia uudessa Itämeren kaasuputkihankkeessa

Hallituksen linja suhteessa uuteen Itämeren kaasuputkihankkeeseen käy ilmi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) laatimasta vastauksesta kansanedustaja Elina Lepomäen (kok.) kirjalliseen kysymykseen.

Lepomäki kysyi kirjallisessa kysymyksessään, "näkeekö hallitus Nord Stream 2 -hankkeessa turvallisuuspoliittista ulottuvuutta ja Aikooko hallitus laatia turvallisuuspoliittisen analyysin Nord Stream 2 -hankkeesta Ruotsin tavoin?"

Kyseessä on vuosina 2011–2012 käyttöön otetun Venäjän Laukaansuusta Saksan Greifswaldiin kulkevan kaasuputken jatkohankkeesta. Sekä alkuperäisen kaasuputkiyhtiön että jatkohanketta valmistelevan yhtiön enemmistöomistaja on Gazprom, joka puolestaan on Venäjän enemmistöomistuksessa.

Baltian maat, Puola ja eräät keskisen Euroopan EU-maat ovat vaatineet luopumista Nord Stream 2 -hankkeesta. Putkea vastaan ovat asettuneet myös Euroopan parlamentin suurin ryhmä, keskusta-oikeistolainen EPP-ryhmä sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk.

Yhdysvaltojen varapresidentti Joe Biden varoitteli EU:ta elokuun lopussa lisäämästä kaasuriippuvuutta Venäjästä.

"Nord Stream 1:n valmistumisen jälkeen Itämeren alueen turvallisuuspoliittinen tilanne on heikentynyt, mutta Nord Stream 2:n rakentamisella jo olemassa olevien putkien rinnalle ei tämän hetkisen arvion mukaan odoteta olevan vaikutusta Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan", todetaan Sipilän laatimassa vastauksessa kirjalliseen kysymykseen.

Vastauksen mukaan hankkeella ei ole vaiktutusta Suomen energiaturvallisuuteen, eikä sillä ole "tämänhetkisen arvion mukaan muitakaan suoria turvallisuusvaikutuksia Suomeen".

Kirjallisen vastauksen mukaan Suomi pitää hanketta kaupallisena, "joka on voitava toteuttaa kuten muutkin kaupalliset energiahankkeet, mikäli se täyttää EU-sääntelyn, kansainvälisen oikeuden ja kansallisen lainsäädännön asettamat edellytykset".

Sipilän mukaan keskeisin Suomessa arvioitava asia hankkeen suhteen ovat ympäristövaiktukset.

Sipilän mukaan erillistä turvallisuuspoliittista selvitystä ei ole suunniteltu tehtäväksi. Vastauksessa todetaan myös, että hallituksen tietojen mukaan "Ruotsi ei ole valmistautunut tekemään erillistä turvallisuuspoliittista selvitystä".

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist on kuitenkin kertonut, että hankkeesta laaditaan turvallisuuspoliittinen analyysi.