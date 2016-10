Kokoomuksen Antti Häkkänen: SDP:n Antti Rinteen katkaistava puolueensa eläkepopulismi

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen vaatii tiedotteessaan SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteeltä selvää linjausta eläkeindeksiä koskevaan kansalaisaloitteeseen. SDP:n puheenjohtaja ei ole kertonut kantaansa Kimmo Kiljusen ja muiden puolueen vaikuttajien ajamaan eläkeindeksiä koskevaan kansalaisaloitteeseen. Häkkäsen mukaan Brexit ja muut varoittavat esimerkit osoittavat, että suurissa kysymyksissä puolueiden johtohenkilöiden ei kannata antaa populisteille tosiasiallista johtovastuuta.

Häkkänen pitää eläkeindeksialoitetta vaarallisena tulevien sukupolvien eläkkeiden, julkisen talouden kestävyyden ja työllisyyden kannalta. Hänen mukaansa eläkejärjestelmän kestävyyteen liittyvät linjaukset on tehtävä vastuullisesti siten, että perustuvat tutkimustietoon.

– Tutkimustieto ja asiantuntijat ovat yksiselitteisesti tyrmänneet Kiljusen aloitteen ja varoittaneet eläkejärjestelmän kestävyyden vaarantuvan. Paavo Lipposen ja Jutta Urpilaisen SDP:ssä olisi ajat sitten valittu asiantuntijoiden vastuullinen linja. Rinne ei voi jäädä ajamaan kaksilla rattailla vastuullisen asiantuntijalinjan ja eläkepopulismin välille. Puolueen johtaminen punnitaan juuri näissä tilanteissa. Vaikeneminen antaa johtovastuun populisteille, Häkkänen sanoo.

Hän muistuttaa eläkkeiden rahoitusmallin perustuvan sukupolvien väliseen sopimukseen ja korkeaan työllisyysasteeseen. Häkkäsen mukaan työllisyyskehitys ja hallituksen työmarkkinauudistusten onnistuminen ovat eläkkeiden kannalta ratkaisevan tärkeitä.

– Kulloisetkin työikäiset suomalaiset maksavat pääosan eläkkeiden rahoituksesta. Eläkkeiden taso on viime kädessä kiinni työllisyyskehityksestä. Vastuullista eläkepolitiikkaa on nyt tehdä kaikki ne toimet, joilla työttömyysjaksojen pitkittyminen saadaan katkaistua ja työllisyys nousuun. Hallituksella on toimivat ratkaisut. Jos SDP haluaa parantaa eläkkeiden tasoa vastuullisesti, niin kannattaisi tukea hallituksen työlinjaa, Häkkänen sanoo.