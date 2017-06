Antti Häkkänen: Ihmisoikeuksia on puolustettava erityisesti haasteellisina aikoina

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo, että erityisesti haasteellisina aikoina Euroopan neuvoston ihmisoikeusjärjestelmää tulee puolustaa. Ministeri tapasi keskiviikkona Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muižnieksin. Keskustelun aiheina oli ihmisoikeuksien lisäksi muun muassa tiedustelulainsäädäntö.

– Viime vuosina olemme todistaneet, että Euroopan neuvoston perusarvoja ja oikeudellisia velvoitteita on kyseenalaistettu yhä laajemmin. Suomi on toiminut etulinjassa lähes kaikissa Euroopan neuvostossa esiin nousseissa ajankohtaisissa ihmisoikeuskysymyksissä. Euroopan neuvoston sitovilla normeilla on luotu ainutkertainen ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta suojeleva ja valvova järjestelmä, Häkkänen totesi.

Häkkänen korosti, että turvallisuuden ja kansalaisten perustavanlaatuisten oikeuksien yhteensovittaminen vaatii tarkkaa punnintaa.

– Pohdimme valtuutettu Nils Muižnieksin kanssa tiedustelulainsäädännön ja perusoikeuksien välistä suhdetta. Erityisesti keskustelussa totesimme, että tiedustelulainsäädännön valvojaksi esitetylle tiedusteluvaltuutetulle tulee turvata riittävät resurssit valvontatehtävän hoitamista varten, Häkkänen kertoo.

Keskustelussa käytiin läpi myös ajankohtaista maahanmuuttotilannetta sekä Suomen maahanmuuttopolitiikkaa koskevia lainsäädäntömuutoksia.

Suomi toimii Euroopan neuvoston ministerikomitean puheenjohtajana marraskuusta 2018 toukokuuhun 2019. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun tehtävä on edistää ihmisoikeuksien toteutumista ja tietoisuutta ihmisoikeuksien kunnioittamisesta yleensä. Ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on perustettu alun perin Suomen aloitteesta. Ihmisoikeusvaltuutettu on virallisesti vieraillut aiemmin Suomessa vuosina 2001 ja 2012.