Tuula Haatainen: Perustuslakivaliokunta on ottanut selkeän kannan sote-uudistukseen

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sdp.) kertoo valiokuntansa käsittelevän perustuslakivaliokunnan lausuntoa huomenna perjantaina.

– Perustuslakivaliokunta on ottanut lausunnollaan nyt selkeän kannan sote-uudistukseen. Se on todennut lausunnossaan, että hallituksen esityksessä on useita ongelmia liittyen perustuslakiin ja kansalaisten yhdenvertaisuuteen. Nämä kysymykset edellyttävät nyt hallitukselta uutta valmistelua, Haatainen toteaa tiedotteessaan.

Sote on hänen mukaansa tärkeä uudistus, ja se on tehtävä huolella.

– Me kaikki haluamme, että uudistus saadaan maaliin ja se on kestävällä pohjalla heti alusta lähtien, hän painottaa.

Hallituksen malli pakkoyhtiöittämisineen olisi hänen mukaansa johtanut palveluiden pirstaloitumiseen, palveluiden saatavuuden vaarantumiseen ja kustannusten nousuun.

– Sdp:n sote-mallissa tehdään suurempia järjestämisvastuullisia alueita, jotka tuottavat ja järjestävät palvelut. Sen lisäksi ne voivat myös hankkia tarvittaessa palveluja yksityiseltä puolelta tai järjestöiltä. Mallissamme henkilöstön asema on turvattu eikä ihmisiä pidetä epävarmuudessa, kuvaa Haatainen.

Sdp:n perustuslakivaliokuntavastaavan Ilkka Kantolan mukaan perustuslakivaliokunta teki asian mittakaavasta huolimatta aivan normaalia työtään eli arvioi hallituksen esityksen perustuslainmukaisuutta.

– Sote-uudistus oli ristiriidassa perustuslain kanssa, koska se olisi heikentänyt sote-palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, Kantola toteaa.

Valiokunnan kuulemat asiantuntijat katsoivat hänen mukaansa varsin yksimielisesti, että hallituksen sote-malliin sisältyi merkittäviä riskejä erityisesti koskien niiden kansalaisten ja alueiden sote-palveluita, jotka tälläkin hetkellä ovat heikoiten palveluiden piirissä.

– Tällaisena esitetty malli olisi todennäköisesti lisännyt alueellista ja sosiaalista eriarvoisuutta.