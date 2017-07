Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen: Perhevapaauudistus ei voi enää odottaa

Yle uutisoi tänään tutkijoiden huolesta, että syntyvyys on laskenut poikkeuksellisesti alkuvuoden aikana. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan syntyneiden lasten määrä laski tammikuun ja toukokuun välillä seitsemän prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

– Suomi tarvitsee perhevapaauudistuksen ja lapsiystävällisyyttä korostavat perheiden palvelut, jotta yhä useamman lapsitoiveet toisivat toteutua. Moni perhe toivoo ennen kaikkea helpotusta arkeen, lisää joustavuutta työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo.

Grahn-Laasosen mukaan hallituksen tulisi viedä tällä kaudella läpi ainakin neljä lapsiperheiden kannalta tärkeää uudistusta, joista kolme on jo toteutettu tai etenee, ja neljäs vielä puuttuu.

– Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan tuntuvasti ensi vuoden alusta. Myös sisaralennus nousee 10 prosentista 50 prosenttiin. Se on tärkeä tuki silloin, kun perhekoko kasvaa ja kulut ovat muutenkin isommat. Lisäksi varhaiskasvatuksen laatua vahvistetaan ja osallistumisastetta nostetaan. Näistä toimista on jo päätökset ja rahoitus olemassa.

Hallitus on jo tasannut vanhemmuuden kuluja äitien työnantajille 2500 euron kertakorvauksella.

– Lisäksi etenemässä on lapsiperheiden palvelujen parempi yhteensovittaminen. Neuvolat, varhaiskasvatus, koulut ja sote-palvelut pitää saada toimimaan paremmin yhteen, jotta perhe saa avun ja tuen aina tarvittaessa. Palveluissa painopiste tulee kääntää ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen.

Hallituksen tulee Grahn-Laasosen mukaan tehdä päätöksiä perhevapaauudistuksen käynnistämisestä heti syksyn aluksi.

– Perhevapaauudistus ei voi enää odottaa. Yksi hallitusryhmä ei voi jarruttaa perheille tärkeää uudistusta enää yhtään kauempaa. Vaikka valtio ei voi vauvoiksi muuttua, syntyvyyden lasku on viimeinen varoitus, että perhevapaauudistuksen täytyy edetä, jotta yhä useamman lapsitoiveet voivat toteutua. Kokoomus on valmis toteuttamaan uudistuksen vielä tällä hallituskaudella, meillä on kaksi vuotta aikaa, Grahn-Laasonen sanoo.