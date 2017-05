Näin puolueiden eduskuntavaalikannatukset muuttuivat oikeasti: Kokoomus +2,2 %, SDP -2,5 %

Kuntavaalit ja eduskuntavaalit ovat luonteeltaan toisenlaiset vaalit, eikä puolueiden kannatus ole siten vertailukelpoista eri vaalien suhteen.

Kun torstaina julkaistuja gallup-lukuja verrataan edelliseen vastaavaan Ylen Taloustutkimuksella teettämään eduskuntavaaligallupiin, kannatuksen muutokset ovat selvästi suurimmat.

Yle alkoi viime joulukuussa mitata kuntavaalien kannatusta. Siten edellinen Ylen Taloustutkimuksella teettämä mittaus on tehty viime marraskuussa.

Edelliseen eduskuntavaalien kannatusmittaukseen nähden kokoomus on suurin kannatuksen kasvattaja. Puolueen kannatus kasvoi 2,2 prosenttiyksiköllä 18,9 prosentista 21,1 prosenttiin. Sen sijaan suurin oppositiopuolue SDP menetti samalla ajanjaksolla kannatustaan peräti 2,5 prosenttiyksikköä pudoten suurimman puolueen paikalta (21,1 %) toiseksi suurimmaksi puolueeksi (18,6 %).

Keskusta on pudonnut eniten viime vaaleihin nähden

Myös keskusta menetti ajanjaksolla tuntuvasti kannatustaan 2,0 prosenttiyksiköllä 18,4 prosenttiin.

Vihreät kasvatti kannatustaan 2,0 prosenttiyksiköllä 14,6 prosenttiin. Perussuomalaiset kasvatti kannatustaan 1,1 prosenttiyksiköllä 9,6 prosenttiin ja RKP 0,5 prosenttiyksiköllä 4,5 prosenttiin. Vasemmistoliitto menetti kannatustaan kyseisellä ajanjaksolla 0,9 prosenttiyksikköä 7,7 prosenttiin.

Edellisiin eduskuntavaaleihin nähden kokoomus on nyt kasvattanut kannatustaan peräti 2,9 prosenttiyksiköllä. Perussuomalaisten kannatus on huvennut 8,1 prosenttiyksiköllä. Viime eduskuntavaaleissa keskusta oli suurin puolue 21,1 prosentin kannatuksella. Eduskuntavaaleihin nähden sen kannatus on pudonnut 2,7 prosenttiyksiköllä, ja puolue on pudonnut kolmanneksi suurimmaksi.

Kuntavaaleissa suuri merkitys puolueiden kannatukseen on paikallisilla ehdokasasetteluilla, kun kaikilla suurillakaan puolueilla ei ole kaikissa kunnissa täysiä listoja. Eduskuntavaaleissa taas kaikilla kansalaisilla on suurten puolueiden osalta mahdollisuus äänestää vaalipiirissään täysiä listoja.