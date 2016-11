Eutanasian kannattajat laittavat toivonsa kansalaisaloitteeseen

Stefan Wallin kysyi, mitä toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä eutanasian laillistamiseksi Suomessa.

Hallitus vastaa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan (kesk.) kautta, että hallitus on kylläkin tietoinen käydystä kansalaiskeskustelusta, ja että myös sosiaali- ja terveysministeriöön on oltu yhteydessä aktiivisen kuolinavun kysymyksessä. Tästä huolimatta hallitus ei kuitenkaan aio suunnitella lainsäädäntöä asiassa.

Wallinin kysymyksen on allekirjoittanut yhteensä 25 kansanedustajaa kuudesta eri puolueesta. Allekirjoittaneiden joukossa on kuusi nykyistä tai entistä puoluejohtajaa, kahdeksan entistä ministeriä ja neljä nykyistä eduskuntaryhmän puheenjohtajaa.

Wallin ei ole yllättynyt hallituksen vastauksesta. Hänen mielestään argumentointi on kuitenkin suurelta osin ylimalkaista.

– Vastauksessaan hallitus torjuu kysymyksen muun muassa viittaamalla Benelux-maiden mediassa ja internetissä viljeltyihin väittämiin. Eutanasiassa on kuitenkin kysymys vapaan ihmisen vapaasta, toistuvasti ja selvästi ilmoitetusta tahdosta toivottomassa tilassa, tuskissaan ja kärsivänä saada kontrolloidussa olosuhteissa valita oman kuolinhetkensä sen sijaan, että hänet pakotetaan kärsimään ja odottamaan väistämätöntä kuolemaansa tai valitsemaan itsemurhan, sanoo Wallin.

Nyt hän toivoo, että viikko sitten julkistettu kansalaisaloite kuolinavun laillistamiseksi saa tarvittavat 50 000 allekirjoitusta, jotta se voidaan ottaa eduskuntakäsittelyyn.

– Odottaessamme kansalaisaloitteen eduskuntakäsittelyä on tärkeää, että onnistumme käymään aktiivisen ja faktoihin perustuvan asiallisen kansalaiskeskustelun siitä, mitä eutanasialla tarkoitetaan ja mitä ei, Wallin toteaa.

Hänen mukaansa hallituksen vastaus kysymykseen, kuten myös osa lehtien palstoilla esitetyistä puheenvuoroista osoittavat, että tietämättömyyden sumuverho on edelleen paksu ja raskas.

– Eutanasiaa kannattajien motiivit saatetaan liian usein epäilyksenalaisiksi. Toiveenani on, että vahva kansalaismielipide eutanasian puolesta, joka mittausten mukaan on kokonaiset 85 prosenttia, nyt saa johtavan aseman tässä prosessissa. Myös eduskunnassa on Ylen vuoden 2015 vaalikoneen mukaan selvä enemmistö eutanasialainsäädännön puolella, sanoo Wallin.