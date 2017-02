"Tämänhetkisistä epävarmuustekijöistä huolimatta päättäväisesti tiellä kohti puhdasta"

EU on edistynyt hyvin energiaunionin tavoitteissa.

Euroopan komissio tiedottaa EU:n energiaunioni-hankkeen edistyvän toivotulla tavalla. Tuoreen tilannekatsauksen mukaan Eurooppa on saavuttamassa vuodelle 2020 asettamansa tavoitteet kasvihuonekaasupäästöissä, energiatehokkuudessa ja uusiutuvassa energiassa.

– Energiaunionissa on kyse muustakin kuin pelkästään energia- ja ilmastoasioista. Se nopeuttaa Euroopan koko talouden perusteellista nykyaikaistamista vähähiiliseksi ja energia- ja resurssitehokkaaksi taloudeksi sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Meidän tulisi myös vahvistaa energiaunionin ulkoista ulottuvuutta EU:n maailmanlaajuisen johtoaseman tueksi, sanoo energiaunionista vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič.

Ilmasto- ja energiakomissaari Miguel Arias Cañeten mukaan EU on edistynyt hyvin vuodeksi 2020 asetettujen ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa.

– Tämänhetkisistä geopoliittisista epävarmuustekijöistä huolimatta Eurooppa jatkaa päättäväisesti tiellä kohti puhdasta energiaa. Muuta vaihtoehtoa ei ole, hän sanoo.

Energiaunionille vuosi 2016 oli tuloksekas. Energiaunionia koskevan puitestrategian visio poiki konkreettisia esityksiä lainsäädännöksi ja muita aloitteita.

Kokonaisuutena tarkastellen EU on edistynyt hyvin energiaunionin tavoitteissa ja erityisesti vuodelle 2020 asetetuissa energia- ja ilmastotavoitteissa. Energian loppukulutusta koskeva vuoden 2020 tavoite on jo saavutettu. Sama pätee kasvihuonekaasujen päästöihin: vuonna 2015 EU:n kasvihuonekaasupäästöt olivat 22 prosenttia alle vuoden 1990 tason.

EU on myös saavuttamassa tavoitteensa uusiutuvien energialähteiden alalla. Toinen merkittävä suuntaus on se, että EU on edelleen pystynyt purkamaan talouskasvun ja kasvihuonekaasupäästöjen välistä kytköstä. Vuosina 1990–2015 EU:n yhteenlaskettu bruttokansantuote (BKT) kasvoi 50 prosenttia, kun taas kokonaispäästöt vähenivät 22 prosenttia.

Euroopan komissiolla on velvollisuus raportoida vuosittain energiaunionin tilasta. Nyt julkaistava tilannekatsaus on järjestyksessä toinen.