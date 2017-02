"Nationalistien esimerkki voisi pelastaa Euroopan unionin"

Alan Salehzadeh on huolissaan lisääntyvästä EU-kriittisyydestä.

Geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija Alan Salehzadeh kirjoittaa Iltalehden blogissa seuranneensa harmistuneena kasvavaa EU-kriittisyyttä Suomessa ja muualla.

– Minusta unionimme on kaikista puutteistaan huolimatta hienoin vapaaehtoisuuteen perustuva liittouma, minkä historia tuntee. Afrikan valtiot sekä islamilaiset maat eivät ole onnistuneet luomaan keskenään vahvoja liittolaisuussuhteita. Näissä maissa jyllää liian vahva nationalismi ja uskonnollisuus, hän sanoo.

Viha islamia ja maahanmuuttajia kohtaan on Salehzadehin mukaan vaarallinen ilmiö.

– Historiankirjat ovat pullollaan konflikteja, jotka ovat syntyneet liiallisen kansallismielisyyden nostaessa päätään. Silti uskon, että yksi ratkaisu unionin pelastamiseen voisi olla tiettyjen myönnytyksien tekeminen nationalistien vaatimaan suuntaan, Salehzadeh sanoo.

Hänen mielestään EU:n tulee voida itse valvoa omia rajojaan eikä antautua Turkin ja muiden maiden armoille.

– Maahanmuutossa on Suomelle sekä hyviä että huonoja puolia. Parasta Suomelle on pysyä EU:ssa ja toimia aktiiviseksi maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi. Nykyinen turvapaikkamenettely ruokkii ihmissalakuljetusta sekä väärinkäytöksiä. Kaikkien kannalta järkevämpää olisi ohjata tuki suoraan konfliktialueiden läheisyyteen.

Salehzadehin mielestä valtioiden tulee tehdä linjauksia islamiin suhtautumisesta.

– Oma mielipiteeni on, että joidenkin ryhmien liiallisia erityisvaatimuksia ei tule sallia, koska täällä tulee elää länsimaisten normien mukaan. On hyvä tiedostaa, että EU:sta eroaminen ei poista islamia Suomesta tai mistään muualtakaan. Islam on ideologia siinä missä muutkin, ja sen voi omaksua kuka vaan. Vaarallisen, poliittisen islamin ideologian leviämiseen sen sijaan tulee jyrkästi puuttua. Radikalisoitumisen estämisestä pitää tehdä yksi seuraavien vuosien tärkeimmistä prioriteeteista unionin sisällä, hän sanoo.

Populistien halu erota EU:sta mutta liittyä Natoon on hänen mielestään ristiriitainen.

– NATO vie Suomen moneen kansainväliseen konfliktiin. EU-ero jättäisi Suomen todella yksin, varsinkin maantieteellinen sijainti huomioiden.

Salehzadeh uskoo, että Suomessa äärioikeisto "on jo saanut oman jytkynsä".

– Vaikuttamalla EU:n sisällä yhteiseen politiikkaan, voidaan matto vetää lopullisesti äärioikeiston jalan alta, hän päättää.