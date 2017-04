Suomi vetosi huonoon kannattavuuteen – viljelijöille tuotantosidonnaista EU-tukea yli 102 miljoonaa vuodessa

EU-komissio on hyväksynyt Suomen muutosesityksen, jonka mukaan vuosina 2017–2020 viljelijöille maksettava EU:n tuotantosidonnaisen tuen kokonaismäärä säilyy viime vuoden tasolla.

Komission alkuperäisen päätöksen mukaan tuen määrä olisi vuosittain pienentynyt vuosina 2017–2020.

– Muutoksen myötä Suomelle tärkeä tuotantosidonnaisten EU-tukien ja kansallisten tukien muodostama kokonaisuus voidaan valmistella vuosittain vakaalta pohjalta, toteaa osastopäällikkö Minna-Mari Kaila maa- ja metsätalousministeriöstä.

Vuonna 2015 komissio hyväksyi Suomen esityksen maksaa tuotantosidonnaista tukea noin 104 miljoonaa euroa. Määrää olisi kuitenkin komission alkuperäisen päätöksen mukaan pitänyt alentaa vähitellen niin, että vuonna 2020 tuki olisi ollut 94 miljoonaa euroa.

Suomi teki kuitenkin komissiolle muutosesityksen, jota perusteltiin maataloutemme huonolla kannattavuudella. Suomen esitys hyväksyttiin, ja tukea voidaan nyt maksaa vuosina 2017–2020 vuosittain runsaat 102 miljoonaa euroa.

− Suomen esityksen läpimenoon voi olla syystäkin tyytyväinen. Tämä on yksi niistä monista maatalouden kannattavuuskriisissä auttavista toimista, joita olemme aktiivisesti edistäneet niin EU-tasolla kuin kotimaassakin. Vakaa tukikokonaisuus on erittäin tärkeä selkänoja viljelijöille, joita markkinakehitys on kurittanut viime vuosina, painottaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.).