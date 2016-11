Sari Essayah haluaa valtakunnallisen palvelulupauksen sote-uudistuksen yhteydessä

Kansanedustaja Sari Essayah vaatii sote-uudistukseen valtakunnallista palvelulupausta. Hänen mukaansa on nimittäin olemassa riski, että sote-uudistuksesta seuraa maakuntien sekä maakuntien sisällä eri väestöryhmien välistä eriytymistä, jos asiaan ei puututa ajoissa.

– Yhdymme niihin asiantuntijanäkemyksiin, joiden mukaan hallituksen sote-malli ei vähennä hyvinvointieroja. Hyvinvointierot vain kasvavat. Hallituksen kaavailema rahoitusmalli sisältää vielä rahoitusleikkurin, josta voi pahimmillaan tulla myös palveluleikkuri. Vaihtoehtona maakuntien on pakko korottaa asiakasmaksuja, joka kuulostaa karulta sekin, totesi Essayah puoluevaltuustossa pitämässään puheessa Kangasalla sunnuntaina.

Essayah kertoo olevansa huolissaan hyvinvointierojen kasvamisesta, sillä se on "päinvastaista verrattuna uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin." Hän edellyttää uudistukselta valtakunnallista palvelulupausta.

– Kristillisdemokraattien mukaan valtakunnallinen palvelulupaus on luovuttamaton edellytys koko sote-uudistukselle. Poliittisten päättäjien järjestämisvastuulla on se, että verovaroin tuetut palvelut ovat kaikkien saatavilla ja saavutettavissa. Uudistuksen tarkoituksenahan on saada kaikille kansalaisille yhdenvertaiset, laadukkaat ja saumattomat palvelut, luoda edellytykset palvelujärjestelmän uudistumiselle ja julkisen talouden kestävyysvajeen vähentämiselle, Essayah sanoi.