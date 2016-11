Europarlamentin suurin ryhmä vaatii Turkin EU-jäsenyysneuvotteluja jäihin

– EU:n on lähetettävä Turkille selkeä viesti. EPP-ryhmän mielestä (Turkin) jäsenyysneuvottelut pitää jäädyttää, koska ne eivät voi jatkua nykyisissä olosuhteissa, toteaa EPP-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber.

– Jos Turkki palauttaa kuolemanrangaistuksen, meidän on tehtävä selväksi, ettei sellainen maa voi päästä Euroopan unionin jäseneksi, Weber jatkaa.

Hän totesi, että Turkki voi olla ylpeä, että se kukisti sotilaiden vallankaappausyrityksen, koska se oli vastoin demokratiaa ja kansan oikeuksia. Weber kuitenkin huomautti, ettei oikeuksia voi käyttää väärin.

– Tuhansia virkamiehiä on erotettu, lehdistönvapaus on rajoitettu ja tiedotusvälineitä suljettu, vaaleissa valittuja kansanedustajia on pantu vankilaan. Tämä kehitys on hyvin huolestuttavaa, Weber sanoo.

– Haluamme tehdä tämä vetoomuksen: Turkki on ystävä ja kumppani. Turkin pitäisi muuttaa kurssiaan sen omien kansalaisten vuoksi, Weber sanoo.