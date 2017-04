SDP:n Eeva-Johanna Elorannan mielestä neuvoloita ei pidä ottaa valinnanvapauden piiriin

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta haluaisi rajata neuvolapalvelut sote-uudistuksen valinnanvapauden ulkopuolelle.

– Äitiys- ja lastenneuvolatyö on meidän kaikkien suomalaisten ylpeys. Se on suomalaisen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kivijalka. Lastenneuvolassa jokainen lapsi tarkastetaan 15 kertaa ennen kouluikää ja tämä kaikki tasavertaisesti kaikille perheille ilman mitään asiakasmaksuja. Neuvoloiden vahvuus onkin nimenomaan pitkäkestoisissa asiakassuhteissa perheiden ja neuvolan terveydenhoitajan kanssa. Lapsen kasvaessa tullaan tutuiksi ja mahdollisiin ongelmiin on helppo tarttua jo ennalta, Eloranta sanoo.

Elorannan mukaan hallituksen suunnittelema neuvolapalveluiden yhtiöittäminen tarkoittaisi sitä, että ne olisivat osa tulevia sote-keskusyhtiöitä.

Neuvolapalveluiden asemasta keskusteltiin torstain kyselytunnilla, jolloin perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk) sanoi, että neuvolajärjestelmää ei romuteta.

Elorannan mielestä valinnanvapaus heikentää hoidon jatkuvuutta ja samalla lapsiperhepalveluiden monialainen yhteistyö häiriintyy.

Neuvoloiden yhtiöittämisen sijaan järjestelmää pitää Elorannan mielestä kehittää. Hänen mielestään nyt tarvitaan "neuvolat 2.0".

– Neuvoloissa voisi olla saavissa muitakin palveluita ja tietoa lapsiperheille, perhekahvilaa, muskaria, vauvajumppaa ja niin edelleen.

Elorannan mielestä koko sote-lakipaketti olisi valmisteltava uudelleen.