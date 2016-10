Ekonomit: Perhevapaajärjestelmän uudistamisella kohti palkkatasa-arvoa

Ekonomien mielestä perhevapaajärjestelmän uudistamisen valmistelu olisi aloitettava välittömästi.

– Hyvin valmistellulla uudistuksella voidaan saavuttaa positiivinen kierre työelämän tasa-arvon ja työllisyyden edistämisessä, Suomen Ekonomien tasa-arvoasioista vastaava asiamies Kosti Hyyppä sanoo.

Hän linjaa uudistamisen keskeisiksi tavoitteiksi isien vapaiden pidentämisen ja järjestelmän joustavoittamisen.

– Isiä ei tule pakottaa pidemmille vapaille, mutta yhteiskunnan tulee tukijärjestelmällä kannustaa nimenomaan isiä pitämään pidempiä perhevapaita, Hyyppä sanoo.

Hän korostaa, että perheet saisivat edelleen päättää itse vapaiden käytöstä, mutta yhteiskunnan ei tarvitse tukea samalla tavalla kaikkia valintoja.

Kun perhevapaat jaetaan tasaisemmin isien ja äitien välillä, edistyy työelämän tasa-arvo automaattisesti. Myös rekrytointitilanteessa miehet ja naiset ovat paremmin samalla viivalla. Isien pidemmät perhevapaat jakavat hoivaa ja perhevastuuta myös perhevapaajaksojen jälkeen.

Hyyppä toivoo, että vuosien keskustelujen jälkeen vihdoin päästäisiin itse tekoihin.

– On hienoa, että myös pääministerimme on sitä mieltä, että perhevapaauudistuksen valmistelu on syytä aloittaa. Näkemykset, joiden mukaan olisi vielä käytävä arvokeskustelua ennen uudistamista, ovat lähinnä viivytystaistelua uudistusta vastaan, hän sanoo.

Tilastokeskuksen mukaan naisten palkka on Suomessa 83,3 prosenttia miesten palkasta. Ekonomimiehen ja -naisen palkkoja verrattaessa nainen saa samasta työstä noin 11 prosenttia pienempää palkkaa kuin mies.