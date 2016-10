Eduskunnassa otettiin osa Suomen Nobel-voittajan puheista tosissaan

Eduskunnassa keskusteltiin tiistaina opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Aihe antoi monelle syyn mainita Nobel-voittaja Bengt Holmström.

– Mielestäni Suomen eduskunta voi kyllä onnitella tästä äärimmäisen hienosta palkinnosta nobelistia. Enkä tässä yhteydessä tietystikään voi olla huomioimatta sitä, miten taloustieteen nobelisti on kiinnittänyt huomiota hallituksen koulutusleikkauksiin, Sdp:n Jukka Gustafsson aloitti.

Seuraavana onnittelijana oli vihreiden Ville Niinistö.

– Näin ollen kysyn nyt ministeriltä: eikö nyt olisi aika perua nämä korkeakoululeikkaukset, Ville Niinistö kysyi.

Kokoomuksen Ben Zyskowiczilla oli erilainen pointti.

– Minäkin onnittelen Bengt Holmströmiä talouden Nobelista ja edustaja Gustafssonin tavoin totean, että hänellä on erittäin paljon erittäin hyviä ajatuksia. Jo mainittujen koulutussäästöjen vahingollisuuden ohella hän on kiinnittänyt huomiota muun muassa työmarkkinoiden uudistamiseen ja paljon myös työnteon kannustimiin, Ben Zyskowicz sanoi.

– Useat kansalaiset pitävät toimintaamme täällä pelkkänä poliittisena pelinä. Sitä se ei ole, mutta on se osin sitä. Mielestäni on poliittista peliä se, että tässä salissa nyt demarit vastustavat näitä säästöjä, vaikka vielä kesäkuussa 2015 puheenjohtaja (Antti) Rinne oli näiden kannalla. Mielestäni poliittista peliä on se, että vihreät nyt täällä vastustavat näitä säästöjä, vaikka hyväksyessään edellisessä hallituksessa rakennepoliittisen ohjelman olivat sisällyttämässä tähän rakennepoliittiseen ohjelmaan juuri nämä samat säästöt, jotka jäivät edelliseltä hallitukselta tekemättä, hän jatkoi.

Rkp:n Anna-Maja Henrikssonin viesti oli ensimmäisten puhujien kanssa identtinen.

– Saimme eilen, ja saamme tänäänkin, ylpeillä siitä, että Suomi on saanut tuoreen Nobelin palkinnon saajan elikkä professori Bengt Holmströmin, ja hän on muistuttanut meitä kaikkia siitä, että nyt ei pitäisi leikata koulutuksesta, Henriksson totesi.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) lausui "lämpimät onnittelut taloustieteilijä Bengt Holmströmille ansaitusta, kansainvälisesti arvostetusta tunnustuksesta".

– Meillä on paljon opittavaa häneltä. Ja itse asiassa hallitus käynnisti jo Bengt Holmströmin ja kahden muun talousviisaan suositusten mukaisesti valmistelun yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pääomittamisesta — se tulevan kehysriihen yhteydessä, Sanni Grahn-Laasonen sanoi.

– Olemme tänään julkistaneet työryhmän, joka esitystä valmistelee, se on itse asiassa aloittanut työnsä joitakin viikkoja sitten, ja tulen esittämään hallitukselle, että Suomi pääomittaisi yliopistojaan ja vahvistaisi sitä kautta myös luottamusta hallituksen visioon siitä, että Suomi on jatkossakin korkean osaamisen ja koulutuksen ja tutkimuksen maa.

Onnitteluihin yhtyi ensimmäisten joukossa vielä Sdp:n Eero Heinäluoma.

– Yhdyn onnitteluihin nobelisti Bengt Holmströmille - eilinen päivä oli todella hieno päivä - ja hänen sanomisissaan on paljon tutkimisen arvoista, mutta tämä hänen pitkäaikainen huolensa koulutuksen ja tutkimuksen merkityksestä on kyllä sellainen, joka luo erityistä merkitystä, Heinäluoma totesi.