"Opposition onneksi on yleisvaraministeri Ben Zyskowicz"

– Minun korvissani pääministerin ja valtiovarainministerin välinen erimielisyys ensi keväästä on pahaenteinen, totesi ex-valtiovarainministeri, kansanedustaja Eero Heinäluoma (sd.).

Hän tiedusteli, kumman ministerin linjaan hallituksen politiikka perustuu ja kumpi on rehellisempi arvio taloustilanteesta.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) totesi viime viikolla Taloustoimittajien lounaalla, että lisäleikkauksille ei ole enää tarvetta.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sen sijaan varoitti jo viime kuussa Helsingin Sanomien haastattelussa, että ensi keväänä eteen voi tulla 1–2 miljardin euron edestä lisäsäästöjä.

Tästä hallituksen avainministereiden ja puolueidensa puheenjohtajien näkemyserosta oppositiopuolueet ottivat keskiviikon eduskunnan budjettikeskustelussa kaiken irti. Useampi opposition kansanedustaja tivasi Sipilältä ja Orpolta vastausta kysymykseen näkemyserosta.

Valtiovarainministeri Orpo totesi, että hän kokee valtiovarainministerinä velvollisuudekseen kertoa, millä tavoin valtiovarainministeriön laatima talousennuste hallituksen asettamista tavoitteista.

Hän vakuutti, että hallitus ei halua tehdä lisäleikkauksia, vaan ne pyritään välttämällä tekemällä uudistuksia, jotka edistävät talouskasvua ja positiivista työllisyyskehitystä. Kuitenkin suhteessa valtiovarainministeriön nykyiseen ennusteeseen, hallituksen tavoitteiden saavuttaminen velkaantumisen kääntämisestä laskuun edellyttäisivät 1–2 miljardin lisäleikkauksia, mikäli rakenteellisilla uudistuksilla saada työllisyyttä nousemaan.

– Teemme kaikkemme ettei leikkauksia tarvitse tehdä, Orpo vakuutti.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz totesi, että pääministerin ja valtiovarainministerin linja on selkeä. Hänen mukaansa hallitus on todennut, että taloudessa on tapahtunut käänne parempaan. Nyt näyttää siltä, että käänne ei riitä hallituksen kunnianhimoisten työllisyysaste- ja velkaantumisen taittamisen tavoitteiden toteuttamiseen.

Zyskowicz huomautti, että valtiovarainministeri on vaatinut lisää päätöksiä työllisyyden ja kasvun tukemiseksi. Näillä päätöksillä on tarkoitus välttää uudet leikkaukset.

Eero Heinäluoma kiitteli omassa puheenvuorossaan Ben Zyskowiczin hallituksen puolesta antamaa vastausta.

– Onneksi meillä on yleisvaraministeri Zyskowicz, joka hoitaa hallituksen kannan selittämisen yleensä paremmin kuin hallituksen ministerit, Heinäluoma tokaisi.