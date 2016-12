Demarinuorten puheenjohtaja HS:ssa: SDP on rakastunut olemassa oleviin rakenteisiin

– Uudenlaista yhteiskunta-analyysia kaipaan, ja keinojen päivittämistä. Me olemme rakastuneita olemassa oleviin rakenteisiin ja järjestelmiin, kun niiden sijaan pitäisi miettiä, mitä tavoitellaan. Perhevapaat ovat hyvä esimerkki. Monen on vaikea SDP:ssäkin keskustella siitä, että niitä pitäisi muuttaa, Mikkel Näkkäläjärvi, 26, sanoo lehdessä.

Hänen mielestään populistien ja ääriliikkeiden nousu on tehnyt demareista liian varovaisia linjauksissaan.

– Tähän on tulossa muutos. Meillä on paljon lahjakkaita fiksuja ihmisiä nousemassa puolueessa, ja meillä on paljon ajattelua, että muuttua pitää meidänkin. Olen ihan toiveikas ainakin sen perusteella, että olen itse saanut hyvän vastaanoton ajatuksilleni, Näkkäläjärvi sanoo.

Hänen mukaansa "oppositiossa meillä olisi aidosti tilaa luoda uutta ja tehdä omia avauksia".

– Koko politiikassa ja meilläkin ongelmana on se, että ollaan lyhytkatseisia ja keskitytään pieniin asioihin. Meilläkin suuri osa julkisista puheenvuoroista käytetään hallituksen esitysten kritisointiin, kun pitäisi käyttää puheenvuoroja siitä, mitä tulevaisuudessa pitäisi tehdä ja miten esimerkiksi ilmastonmuutoksen kaltaisiin isoihin haasteisiin vastataan, Näkkäläjärvi arvioi.