Demarinaiset tukee Tytti Tuppuraista SDP:n puheenjohtajaksi

Sosialidemokraattiset naiset asettuvat kansanedustaja Tytti Tuppuraisen taakse SDP:n puheenjohtajakisassa. Järjestön mielestä on hienoa, että SDP:n puoluekokousedustajilla on mahdollisuus valita puheenjohtaja erinomaisten ehdokkaiden joukosta.

Tytti Tuppurainen on demarinaisten mukaan oikea henkilö ajan vaatimuksiin. Järjestö listaa hänen olevan poliittisesti kokenut, yhteistyökykyinen, kansainvälinen ja rohkeasti tulevaisuuteen suuntaava nykypäivän SDP:n puheenjohtaja, joka kykenee yhdessä muiden kanssa hahmottamaan kestävän linjan puolueelle.

– Tytti Tuppuraisen johdolla ja maltillisella uudistustyöllä saavutetaan politiikassa aidosti kestäviä tuloksia. Tiedämme, että hänellä on vahva kannatus sosialidemokraattien keskuudessa. Tytti Tuppuraista arvostetaan laajasti myös puolueen ulkopuolella, Sosialidemokraattiset naiset kehuu tiedotteessa.

Tytti Tuppuraisen mukaan varjojen maailmaan tarvitaan valoa ja kovuus on korvattava inhimillisellä lämmöllä.

– Ihmisoikeuksia ja inhimillisyyttä on vaalittava uupumatta. Rasismin vastustamisen on oltava ehdotonta. Oman maan köyhiä ei saa asettaa vastakkain maahanmuuttajien kanssa. Kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten elämän kohentaminen on käytännön tasa-arvotyötä. Se että ihmisillä keskimäärin menee hyvin, ei takaa, että kaikilla menee hyvin. Pidetään kaikki mukana, Tuppurainen sanoo.