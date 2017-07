Angela Merkelin puolueen kannatuslukemat parhaat sitten pakolaiskriisin

Angela Merkelin johtaman keskustaoikeistolaisen CDU:n ja sen baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n liittouman kannatus on nyt 40 prosenttia Infratest-Dimapin ARD-Deutschlandtrendille tekemän kannatusmittauksen mukaan.

Viimeksi kannatus on ollut yhtä korkealla syyskuussa 2015 ennen turvapaikkakriisin alkamista.

Samat lukemat CDU-CSU:n unioni sai Forsan tekemässä keskiviikkona julkaistussa kannatuskyselyssä.

CDU-CSU:n kannatus on selvästi yli muiden puolueiden ja nykyisillä kannatuslukemilla Merkel olisi matkalla neljännelle liittokanslerikaudelleen. Saksassa järjestetään liittopäivävaalit 24. syyskuuta.

Vuoden 2013 vaaleissa Merkelin johtama unioni sai 41,5 prosenttia äänistä, mutta jäi niukasti ehdottomasta enemmistöstä parlamentissa. Liberaali FDP jäi tuolloin vaaleissa niukasti viiden prosentin valtakunnallisen äänikynnyksen alle ja putosi kokonaan parlamentista. Näin ollen Merkel joutui muodostamaan hallituksen yhdessä sosialidemokraattien kanssa, kun aiempi hallitus koostui CDU-CSU:sta sekä FDP:stä.

Nyt FDP on tekemässä kannatuskyselyiden perusteella paluun liittopäiville. FDP:n kannatus oli Infratest-Dimapin kannatuskyselyn mukaan nyt kahdeksan prosenttia.

Sosiaalidemokraattisen SPD:n kannatus on pudonnut 23 prosenttiin. Kolmanneksi suurin puolue on nationalistinen AfD (Vaihtoehto Saksalle), jolla ei ole aiemmin ollut edustajia liittopäivillä. Sen kannatus on nyt yhdeksän prosenttia.

Vasemmistolaisen Die Linken ja vihreiden kannatus on kahdeksan prosenttia.

Forsan kannatuskysely antoi likimain samanlaiset kannatuslukemat eri puolueille. SPD:n kannatus oli 22 prosenttia, Die Linken kannatus yhdeksän prosenttia, vihreiden ja FDP:n kannatus kahdeksan prosenttia ja AfD:n kannatus seitsemän prosenttia.

Nykyisillä kannatuslukemilla todennäköisin hallituskoalitio vaalien jälkeen on musta-keltainen CDU-CSU:n ja FDP:n muodostama hallituskoalitio.

Forsan mukaan 52 prosenttia saksalaisäänestäjistä toivoo Merkelin jatkavan liittokanslerina. SPD:n kansleriehdokkaan Martin Schulzin kannatus kansleriksi on 23 prosenttia.