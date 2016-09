– Tämä budjetti on historiallinen siinä mielessä, että seitsemän vuoden korpivaellus ansiotuloverotuksen korotuksissa nyt päättyy. Se on erittäin merkittävä suunnanmuutos, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoi eduskunnan keskustellessa ensi vuoden budjetista.

Jokisen mielestä ylipäätään verotuksessa pitäisi ajatella niin, että on verotettava enemmän sitä, mitä halutaan vähemmän ja vähemmän sitä, mitä halutaan enemmän.

– Siis suomalaista työtä, työpaikkoja, kaikissa tuloluokissa, Jokinen painotti.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan hallitus perustelee leikkauksia hoitajamitoituksesta, opiskelijoilta tai työttömiltä sillä, että Suomesta on rahat loppu, mutta tulopuolella kaikkein suurimmat hyödyt korjaavat kaikkein hyvätuloisimmat verovähennysten muodossa.

– Ja sen vuoksi velka kasvaa, Lindtman päätteli.

Hän esitteli täysistunnossa velkakelloa.

– Kokoomuksen uusi Suomen ennätys lähentelee jo 120 miljardia euroa, Lindtman totesi.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotila ihmetteli, eikö veronkevennyksiin käytetyillä rahoilla olisi ollut parempaa käyttöä. Veroaste laskee ensi vuonna yhdellä prosenttiyksiköllä. Yhden prosenttiyksikön hinta on Uotilan mukaan kaksi miljardia euroa.

Ei tullut Robin Hoodia, vaan Nottinghamin sheriffi

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi, että SDP:n keinoja velkaantumisen pysäyttämiseksi oli viime vaalikaudella kaksi: nostaa veroja ja leikata kunnilta.

– Mikä on meidän keinomme? Me pyrimme pitämään menot noin 55 miljardin tasolla. Ne päätökset on tehty. Toinen keino on se, että työllisyysaste pitää saada 72 prosenttiin. Sinä päivänä kun työllisyysaste on 72 prosentissa, suunnilleen sinä päivänä velkaantuminen loppuu, Sipilä sanoi.

Sipilä totesi, että hallitus on keventänyt pieni- ja keskituloisten verotusta miljardilla eurolla.

– Velkakello tikittää. Toden totta on nähty, että nyt on varaa hyväosaisten verohelpotuksille, ja tämän vuoksi me velkaannumme, SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen sanoi.

Viitasen mukaan valtaosalla eläkeläisistä ostovoima laskee ensi vuonna, koska eläkkeitä leikataan.

– Ei tullut toden totta Robin Hoodia, vaan tuli Nottinghamin sheriffi. Moni kansalainen toivoo ihan muuta, Viitanen jatkoi.

Demareiden kritiikki velkaantumisesta epäuskottavaa

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz pyysi siinä vaiheessa puheenvuoron. Hän kiitti valtiovarainministeri Petteri Orpoa (kok.) ja hallitusta ansiotuloverotuksen keventämisestä.

– Me haluamme enemmän suomalaista työtä, suomalaista omistajuutta, suomalaista yrittäjyyttä. Sitä pitää verottaa vähemmän. Samalla tehdään myös oikeutta eläkeläisille. He saavat vastaavan veronkevennyksen kuin palkansaajat.

Zyskowicz sanoi, että demareiden kritiikki velkaantumisesta tuntuu epäuskottavalta.

– Te vastustatte jokaista säästöä, mitä hallitus on esittänyt, ja sen jälkeen te kannatte nyt huolta velkaantumisesta.

Zyskowicz totesi, että budjettikirjan liitteenä olevasta taloudellisesta katsauksesta ilmenee, että valtion velkaantuminen on vuosittain vähenemässä vuoteen 2015 verrattuna eikä suinkaan lisääntymässä, niin kuin demarit väittävät.

– Kyllä fakta on se, että esimerkiksi tässä budjetissa otetaan enemmän velkaa kuin otettiin esimerkiksi valtiovarainministeri Antti Rinteen budjetissa, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vastasi.