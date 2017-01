Liikenneverkkoselvityksen esimerkit paljastavat: Kannattaa valita paikannus tai isopäästöinen auto

Anne Berner esitteli liikenneverkkoselvitystä koskevassa tiedotustilaisuudessa kolme esimerkkiä autoilijoista ja miten heidän kustannuksensa muuttuisivat tienkäyttömaksujen ja valtion liikenneverkkoyhtiön käyttöönoton myötä.

Liikenneverkkomallille oli asetettu tavoite, että liikenteen käyttäjien maksut eivät saa kasvaa. Yksittäisiin kuluttajiin mallilla voi olla kuitenkin suuriakin kustannusvaikutuksia.

Berner esitteli tiedotustilaisuudessa kolme yksityisautoilevaa esimerkkihenkilöä. Esimerkkilaskelmissa on otettu huomioon, että polttoainevero, ajoneuvovero kevenevät ja autovero poistuu. Henkilöillä on esimerkeissä valittavanaan joko kiinteä, aikaan perustuva maksu eli kuukausi- tai vuosimaksu rajattomasta auton käytöstä teillä tai kilometripohjainen laskutus, joka edellyttää autoon asennettavan seurantalaitteen ja paikannuksen.

Ensimmäinen esimerkkihenkilö on Sofia, joka on yrittäjä, jonka päivittäinen työmatka on 30 kilometriä. Tämän lisäksi hän ajaa autolla lyhyitä asiointimatkoja vähäpäästöisellä autollaan.

Jos Sofia valitsee kiinteän aikaan perustuvan maksun, hänen vuosittaiset kulunsa eivät kasva eikä vähene. Jos Sofia taas valitsee seurantaan perustuvan kilometripohjaisen maksun, hänen autoilusta aiheutuvat kustannuksensa pienenevät vuodessa 50 euroa.

Toinen esimerkkihenkilö on perheenisä Pentti, jolla on kaksi autoa ja pitkä työmatka. Jos Pentti valitsee kiinteän, aikaan perustuvan maksun, hänen autoilusta aiheutuvat vuosikulunsa eivät muuttuisi. Jos hän kuitenkin valitsee kilometriseurannan, hän hyötyy valinnasta 100 euroa vuositasolla.

Kolmas esimerkkihenkilö on maaseudulla asuva Onni, joka ajaa päivittäin pitkiä työmatkoja suuripäästöisellä autolla. Onnin ei kannata valita kilometripohjaista laskutusta, sillä siitä seuraisi hänelle 1000 euron lisäkulut nykytilanteeseen verrattuna. Sen sijaan Onnin kannattaa valita kiinteä kuukausi- tai vuosihinnoittelu, jolloin hänen kustannuksensa kevenevät 250 euroa vuodessa ja tienkäyttömaksu pysyy samana, vaikka hän ajaisi enemmänkin.

Berner totesi tiedotustilaisuudessa, että tulevan lausuntokierroksen aikana täytyy vielä katsoa, onko olemassa säädeltäviä asioita. Hän totesi, että selvityksessä on pyritty sellaisiin ratkaisuihin, jotka tukevat päästövähennystavoitetta.

– Kaikista tehokkain tämä järjestelmä on niille, joilla on vähäpäästöinen auto, Berner vakuutti.