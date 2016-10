Ben Zyskowicz: Opposition kahdeksan harhalaukausta

Ben Zyskowicz tyrmää kahdeksasti opposition sote-väitteet. Hänen mukaansa Ylen torstain vaalitentissä oppositio esitti valinnanvapaudesta vääriä väitteitä.

– Jos Ruotsissa olisi niin huono tämä valinnanvapausmalli kuin mitä Rinne ja muu oppositio antaa ymmärtää, niin kertokaa mulle, että nyt kun siellä on vallassa demarit ja vihreät, niin miksi ne eivät ole lähteneet muuttamaan valinnanvapausmallia vaan jatkavat Ruotsin valinnanvapausmallia ja sen kehittämistä, Zyskowicz kysyy Verkkouutisten BenTV:ssä.

Antti Rinteen näkemystä rahojen valumisesta ulkomaisiin terveysfirmoihin Zyskowicz ei ymmärrä lainkaan.

– Rinteen mielestä ongelma on se, että veronmaksajien rajaa menee yksityiselle palvelutuottajayritykselle. No, mikäs ongelma se on, jos siinä hyötyvät sekä potilas että veronmaksaja saamalla palvelut halvemmalla. Eikä kai Rinnekään ole sitä mieltä, että kun veronmaksajien rahoja menee myös sairaaloiden rakentamiseen tai röntgenlaitteiden hankintaan, että meidän pitäisi perustaa valtiollinen sairaalan rakentamisyhtiö tai valtiollinen röntgenlaitteiden tuottamisyhtiö.