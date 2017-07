Eduskunnan asiantuntijakuulemisille kovaa arvostelua: Äänessä lähinnä asianosaiset

Eduskunnan valiokuntien kuultavana vierailee paljon etujärjestöjen edustajia. Kokoomuksen kansanedustajan Juhana Vartiaisen mukaan asiantuntijoiden ehdottaminen eduskunnan valiokuntien kuultavaksi on merkittävä vaikuttamisen muoto.

– Hyvin perustellut ehdotukset menevät läpi, joten edustaja voi tätä kautta vaikuttaa asioiden käsittelyyn paljonkin, Juhana Vartiainen kirjoittaa blogissaan.

Hän kertoo pyrkivänsä itse ehdottamaan kuultaviksi "parhaita akateemisia asiantuntijoita".

– Suomen korporatismi näkyy siinä, että valiokuntaneuvoston ”round up the usual suspects” -asiantuntijalista on yleensä lähinnä asianosaisten lista. Suomessahan on vanhastaan kysytty siltä, joka jotain julkista tukea tai etua saa, onko tämä tuki tai etu ”tarpeen”.