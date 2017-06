Varapuhemies Arto Satonen: Tampereen uusi yliopisto vihdoin eduskuntakäsittelyyn

– Korkeakoulujen yhdistymisen eteen on tehty useita vuosia paljon töitä. Kyseessä on ollut ennen kaikkea maakunnallisesti kunnianhimoinen hanke, mutta sen esimerkki myös valtakunnallisesti tulee olemaan merkittävä. On selvä työvoitto, että asia on nyt edennyt eduskuntakäsittelyyn, ja tästä on eittämättä kiittäminen myös kokoomuslaista opetusministeriämme, Arto Satonen sanoo.

Hallituksen esitys asiasta annettiin eduskunnalle torstaina. Sen mukaisesti Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät Tampereen uusi yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi. Kolmas elementti on yliopistosäätiön pääosin omistama Tampereen ammattikorkeakoulu.

Satonen näkee, että Tampereen malli on esimerkillinen pyrkiessään vastaamaan nykyaikaisen opiskelun ja työelämän vaatimuksiin ja pyrkiessään lisäämään aitoa kansainvälisyyttä.

Hän muistuttaa, että uuden yliopiston toimintaa on suunniteltu yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja julkisten palveluiden tuottajien kanssa.

– Näin tämän pitäisikin tänä päivänä mennä: kolmen eri korkeakoulun tarjoamat monitieteiset kokonaisuudet, joustavat opintopolut ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus tuovat toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden uudelle tasolle. Yhdistyminen tulee näkymään korkeakoulujemme houkuttelevuudessa varmasti kotimaassa, mutta erityisen tärkeänä pidän sitä, että Tampereesta tulee kansainvälisen tutkimuksen näkökulmasta entistä houkutteleva paikka, Satonen sanoo.

– Lisäksi korkeakouluille annetaan esityksessä aiempaa laajempi vapaus opetuksen järjestämisessä. Tämä tulee parantamaan opetuksen laatua ja väistämättä edesauttamaan myös kansainvälistä vetovoimaisuuttamme, hän toteaa.

Varapuhemiehen mielestä on tärkeää, että korkeakoulujen kehittäminen jatkuu.

– Suomalainen korkeakouluympäristö on edelleen muutosten tiellä, sillä kansainvälinen kilpailu osaavista työntekijöistä kiristyy ja laatu nousee yhä tärkeämmäksi tekijäksi. Tulevaisuudessa korkeakoulujen joustava yhteistyö, työnjako ja erikoistuminen tulevat olemaan kehittämisen avainsanoja, hän sanoo.