Kokoomuksen Arto Satonen: Donald Trumpin nimitykset avainpaikoille herättävät luottamusta

– Se tuo ilman muuta luottamusta, että avainpaikoille on valittu sellaiset henkilöt, joilla on kansainvälistä tunnettuja. Heitä arvostetaan kotimaassaan korkealle ja heillä on kansainvälistä osaamista, varapuhemies Arto Satonen (kok.) kommentoi Yhdysvaltojen hallinnon vaihdosta Verkkouutisille Yhdysvaltojen vierailultaan.

Hänen mukaansa on varhaista tehdä vielä johtopäätöksiä Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, mutta nimitykset avainpaikoille antavat osviittaa.

Trump on nimittänyt tulevaksi ulkoministerikseen ExxonMobilin toimitusjohtajan Rex Tillersonin ja puolustusministeriksi kenraali James Mattisin. Ensin mainittu on arvostettu ja kansainväliseen kauppaan orientoitunut yritysjohtaja ja jälkimmäinen on Yhdysvaltojen kansainvälisiä operaatioita johtanut kenraali.

Satonen on tavannut matkallaan Yhdysvalloissa poliitikkoja, virkamiehiä ja tink tankien ihmisiä. Näiden joukossa Satonen tapasi myös Yhdysvaltain nuorimman senaattorin, republikaaneja edustavan Tom Cottonin, joka kuuluu tärkeään puolustusasioiden komiteaan.

Satosen Yhdysvalloissa käymien keskusteluiden perusteella ei ole tullut ilmi mitään sellaisia viitteitä, että Yhdysvaltain rooli Natossa, Euroopassa ja Itämeren alueella olisi muuttumassa.

– Tärkeä tieto tässä vaiheessa on, että Yhdysvalloissa ymmärretään hyvin Itämeren tilanne, Suomen asema ja se, että Suomi haluaa pitää kiinni mahdollisuudesta liittyä Natoon, vaikka päätös ei tällä hetkellä olekaan ajankohtainen, Satonen sanoo.

Hänen mukaansa perusasiat ovat ihmisillä hyvin tiedossa, ja se on Suomen kannalta tärkeää.

Kauppapolitiikan osalta Satonen arvioi, että nimitykset avainpaikoille kielivät protektionismin lisääntymisestä, mutta se ei välttämättä vaikuta Eurooppaan.

Trumpin tavoitteena on ollut suojella Yhdysvaltojen tehdasteollisuuden työpaikkoja, mutta protektionistiset tavoitteet ovat kohdistuneet ennen kaikkea halpojen tuotantokustannusten maihin, Meksikoon ja Kiinaan. Sen sijaan Yhdysvaltojen ja Euroopan välisestä kauppasopimuksesta TTIP:stä Trump ei ole puhunut.

Satonen sanoo toivovansa, että TTIP voitaisiin palauttaa takaisin agendalle.

– Lähtökohta sen suhteen erilainen, koska siinä on kaksi saman kustannustason toimijaa, joiden molemminpuolinen kauppa voisi hyödyttää molempia, Satonen sanoo.

Hän kuitenkin toteaa, että TTIP-neuvotteluiden uudelleenkäynnistäminen tuskin on agendalla tulevan puolen vuoden tai vuodenkaan aikana.

Satonen sanoo pitävänsä tärkeänä, että suomalaiset pitävät yhteyksiä Yhdysvaltoihin ja käyvät keskusteluita presidentin hallinnon vaihtuessa.